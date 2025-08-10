Видео
Главная Индустрии Технологии будущего — какие металлы покорили современную технику

Технологии будущего — какие металлы покорили современную технику

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 06:20
Какие металлы получили наибольшее применение в технике — от алюминия и меди до редкоземельных элементов
Металлопрокат на складе. Фото: IAI

Современная техника не работает без металлов — они буквально "питают" наши смартфоны, самолеты, солнечные панели и электромобили. Они прочные, пластичные, проводящие и устойчивые к износу, что делает их незаменимыми в промышленности, электронике, строительстве и даже медицине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых металлах, формирующих технологический прогресс.

Алюминий в технике

Алюминий — один из самых распространенных металлов в современной технике благодаря своей легкости, прочности и устойчивости к коррозии. Его используют в авиации, автомобилестроении и производстве электроники. Например, корпуса самолетов часто изготавливают из алюминиевых сплавов, ведь они уменьшают вес без потери прочности.

По данным International Aluminium Institute (IAI), в 2024 году мировое производство алюминия достигло 70 миллионов тонн, из которых значительная часть пошла на нужды технологической индустрии.

Алюминий также популярен в производстве смартфонов и ноутбуков. Его легкость и способность к анодированию позволяют создавать эстетичные и прочные корпуса. Кроме того, алюминий хорошо проводит тепло, что критично для охлаждения электронных компонентов.

Медь в технологиях

Медь — королева электропроводности. Этот металл является основой электротехники: от проводов до микросхем. Благодаря высокой проводимости и относительной доступности медь используется в кабелях, трансформаторах и электродвигателях. Например, электромобили Tesla содержат до 80 кг меди в батареях и двигателях.

Медь также устойчива к коррозии, что делает ее идеальной для использования в условиях повышенной влажности.

"Медь остается незаменимой в энергетических системах благодаря своим уникальным электрическим свойствам", — говорит доктор Джон Смитт.

Сталь в промышленности

Сталь — это сплав железа с углеродом, который благодаря своей прочности и универсальности является основой тяжелой промышленности. От мостов до небоскребов, от автомобилей до станков — сталь повсюду. Ее популярность объясняется возможностью создавать сплавы с различными свойствами: от сверхпрочной нержавеющей стали до легких конструкционных вариантов.

В 2025 году мировой спрос на сталь вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом, в том числе из-за развития инфраструктуры в странах Азии. Нержавеющая сталь, например, используется в медицинском оборудовании, ведь она гигиенична и устойчива к коррозии.

Титан в высоких технологиях

Титан — металл, который ассоциируется с передовыми технологиями. Его высокая прочность, легкость и устойчивость к экстремальным температурам делают его незаменимым в аэрокосмической промышленности и медицине.

Например, титановые сплавы используются в турбинах самолетов и протезах. В 2024 году титан стал ключевым материалом для 3D-печати имплантатов, что позволило создавать индивидуальные решения для пациентов.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на титан растет. Это объясняется его уникальными свойствами, которые позволяют создавать легкие, но прочные конструкции.

Золото в электронике

Золото может казаться роскошью, но в технике оно играет важную роль. Благодаря своей устойчивости к окислению и высокой проводимости золото используется в микроэлектронике: от контактов в процессорах до разъемов в гаджетах. Хотя его применяют в малых количествах, значение золота в технологиях трудно переоценить.

В 2025 году спрос на золото в электронике вырос на 5% из-за развития 5G-технологий и искусственного интеллекта, где требуется высокая надежность компонентов.

Литий в батареях

Литий — относительно новый игрок в мире технологий, но его значение стремительно растет. Этот металл является основой литий-ионных батарей, которые питают смартфоны, ноутбуки и электромобили. Благодаря высокой энергетической плотности литий позволяет создавать компактные, но мощные аккумуляторы.

Рост спроса на электромобили привел к настоящему "литиевому буму". По прогнозам специалистов, к 2030 году потребность в литии возрастет вдвое, что побуждает компании искать новые месторождения и совершенствовать технологии переработки.

Как сообщалось, по прогнозам, к 2040 году мировой спрос на медь вырастет на 50%, что подчеркивает ее растущее значение.

Также мы рассказывали о родии - редком и ценном металле платиновой группы, отличающемся исключительной коррозионной стойкостью и термостойкостью. Его активно применяют в автомобильных каталитических нейтрализаторах, а также в ювелирных изделиях и электронике.

драгоценные металлы металл металурги бытовая техника редкоземельные металлы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
