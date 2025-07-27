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Главная Индустрии Тарифы на свет вырастут — кто будет платить больше и насколько

Тарифы на свет вырастут — кто будет платить больше и насколько

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 14:27
Тарифы на электроэнергию для бизнеса — как изменятся с 31 июля
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии вечером. Изменения вступят в силу в последний день июля 2025 года.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как изменятся тарифы на электроэнергию

Так, прайс-кепы для бизнеса в период суток с 17:00 до 23:00 будут составлять:

  • 15 тысяч гривен за МВт-ч — на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (сейчас тариф находится на уровне 9 тысяч гривен за МВТ-ч);
  • 16 тысяч гривен за МВт-ч — на балансирующем рынке (сейчас - 10 000 грн за МВт-ч).

Решение об обновлении тарифов на электрическую энергию в НКРЭКУ  НКРЭКУ обосновали тем, что это позволит получать ток из-за рубежа. По состоянию на сейчас импорт происходит не на полную мощность из-за повышения цен на электроэнергию в ЕС. Это позволит минимизировать риск отключений света для потребителей.

"В июле 2025 года у нас только 71% вечерних часов была возможность у трейдеров импортировать электроэнергию. Остальное время импорт был невозможен", — подчеркнула народный депутат Виктория Гриб.

Изменятся ли тарифы на электроэнергию для украинцев

Представители комиссии во время своего заседания отметили, что бытовые потребители не начнут платить больше за свет после повышения прайс-кепов. Итак, цена на электроэнергию для населения останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч по крайней мере в августе 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что украинцы получают скидку при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Размер льгот является разным. Узнавайте также, как сократить расходы на оплату электроэнергии.

тарифы электроэнергия деньги бизнес-омбудсмен свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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