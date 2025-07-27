Тарифи на електроенергію для бізнесу — як зміняться з 31 липня

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії ввечері. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Так, прайс-кепи для бізнесу у період доби з 17:00 до 23:00 становитимуть:

15 тисяч гривень за МВт-год — на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (наразі тариф перебуває на рівні 9 тисяч гривень за МВТ-год);

16 тисяч гривень за МВт-год — на балансуючому ринку (зараз – 10 000 грн за МВт-год).

Рішення про оновлення тарифів на електричну енергію в НКРЕКП обґрунтували тим, що це дозволить отримувати струм з-за кордону. Станом на зараз імпорт відбувається не на повну потужність через підвищення цін на електроенергію у ЄС. Це дозволить мінімізувати ризик відключень світла для споживачів.

"В липні 2025 року в нас лише 71% вечірніх годин була можливість у трейдерів імпортувати електроенергію. Решту часу імпорт був неможливий", — підкреслила народна депутатка Вікторія Гриб.

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Представники комісії під час свого засідання зауважили, що побутові споживачі не почнуть платити більше за світло після підвищення прайс-кепів. Отже, ціна на електроенергію для населення залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год принаймні у серпні 2025 року.

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