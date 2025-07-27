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Головна Індустрії Тарифи на світло зростуть — хто платитиме більше і наскільки

Тарифи на світло зростуть — хто платитиме більше і наскільки

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 14:27
Тарифи на електроенергію для бізнесу — як зміняться з 31 липня
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії ввечері. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року. 

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як зміняться тарифи на електроенергію

Так, прайс-кепи для бізнесу у період доби з 17:00 до 23:00 становитимуть: 

  • 15 тисяч гривень за МВт-год — на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (наразі тариф перебуває на рівні 9 тисяч гривень за МВТ-год);
  • 16 тисяч гривень за МВт-год — на балансуючому ринку (зараз – 10 000 грн за МВт-год). 

Рішення про оновлення тарифів на електричну енергію в  НКРЕКП обґрунтували тим, що це дозволить отримувати струм з-за кордону. Станом на зараз імпорт відбувається не на повну потужність через підвищення цін на електроенергію у ЄС. Це дозволить мінімізувати ризик відключень світла для споживачів.

"В липні 2025 року в нас лише 71% вечірніх годин була можливість у трейдерів імпортувати електроенергію. Решту часу імпорт був неможливий", — підкреслила народна депутатка Вікторія Гриб.

Чи зміняться тарифи на електроенергію для українців 

Представники комісії під час свого засідання зауважили, що побутові споживачі не почнуть платити більше за світло після підвищення прайс-кепів. Отже, ціна на електроенергію для населення залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год принаймні у серпні 2025 року. 

Раніше ми розповідали, що українці отримують знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги. Розмір пільг є різним. Дізнавайтесь також, як скоротити витрати на оплату електроенергії.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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