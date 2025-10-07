Танец пчел — как насекомые передают знания о местонахождении ресурсов

Пчелы в улье. Фото: Freepik

Мир пчел уже много десятилетий поражает ученых своей точностью, гармонией и загадочностью. Их знаменитый "танец" давно считался способом передать лишь два параметра — направление и расстояние до источника нектара. Но последнее исследование доказало, что все гораздо сложнее.

Как выяснили ученые, пчелы не просто механически выполняют движения — они мыслят, запоминают и передают информацию о самом маршруте, пишет издание Interesting Engineering. Это означает, что в танце заложены не только координаты, но и своеобразная "карта местности".

Реклама

Читайте также:

"Мы обнаружили, что танцующие пчелы не только показывают направление, а интегрируют его с когнитивной картой окружающей среды", — отметили исследователи.

Что изменило представление о пчелиной коммуникации

Команда ученых сосредоточилась на том, чтобы выяснить, действительно ли пчелы учитывают особенности ландшафта при передаче информации. Они разместили кормушку с сахарным раствором к северу от улья, рядом с гравийной дорогой, и научили разведчиц возвращаться именно туда.

Затем их выпускали из разных точек, чтобы проследить, как изменится танец и поведение других пчел.

Для наблюдения использовали гармонический радар, который позволил фиксировать траекторию каждого полета с высокой точностью. И результаты превзошли все ожидания.

"Мы увидели, что пчелы, которые получали информацию через танец, не просто летели по указанному вектору, а учитывали ожидаемые ориентиры", — говорят ученые.

Когда танец становится картой

Если привычных ориентиров на маршруте не было, пчелы начинали летать менее прямолинейно, исследуя пространство. Это свидетельствует, что они ожидали увидеть определенные ландшафтные объекты, будто запомнили их из предыдущих полетов.

Таким образом, их "танец" оказался не только указанием пути, а частью сложной системы ориентации, в которой сочетаются коллективная память и пространственное мышление.

"В отсутствии ожидаемых ориентиров пчелы начинали действовать более исследовательски, пролетая дальше и менее прямыми маршрутами", — подчеркнули ученые из Китайской академии наук.

Когнитивная карта как доказательство интеллекта

Результаты подтвердили, что пчелы создают так называемую когнитивную карту — воображаемую схему пространства, подобную той, которой пользуются млекопитающие или даже люди.

Эта способность означает, что насекомые не только воспринимают информацию, но и осмысливают ее. Танец становится символическим сообщением, которое сочетает физические движения, память и пространственные образы.

"Наше исследование открывает высший уровень когнитивной сложности в коммуникации медоносных пчел. Они не слепо следуют инструкции, а интегрируют ее с собственной картой местности", — пояснил главный автор исследования.

Значение открытия для понимания природы

Открытие ученых не только добавляет новые штрихи к портрету пчел как разумных существ, но и углубляет наше понимание коммуникации в природе.

Пчелы демонстрируют, что сложные информационные процессы возможны даже без языка — достаточно общего "кода" движений, который все члены сообщества могут прочитать.

Для человечества это открывает новые перспективы в изучении коллективного интеллекта, ориентации без технологий и коммуникации в животном мире.

Сегодня танец пчел — это не только волшебный ритуал, но и доказательство того, что природа уже давно нашла способы передачи знаний, которые мы только начинаем понимать.

Как сообщалось, ученые предполагают, что пчелы имеют эмоциональную жизнь и сознание. Это открытие имеет большое значение для сельского хозяйства, ведь эти насекомые являются критически важными опылителями фруктов, овощей и орехов.

Также мы рассказывали, что начать пчеловодство с нуля вполне возможно, даже если вы новичок, ведь главное — это заблаговременно изучить основные правила и тщательно подготовиться к процессу.