Ученые выяснили, что происходит в мозгах у пчел

Пчела

Недавнее исследование, проведенное группой ученых под руководством Энтони Бухмана, показывает, что пчелы обладают эмоциональной жизнью и сознанием. Эти результаты могут иметь значительное влияние на сельское хозяйство, так как они являются важными опылителями многих культурных растений, включая фрукты, овощи и орехи.

Об этом пишет The Guardian.

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Ранее исследования пчел были сфокусированы на их роли в опылении сельскохозяйственных культур, но открытие, что пчелы обладают эмоциональной жизнью, может заставить нас задуматься о том, как мы относимся к этим животным.

В настоящее время пчелы рассматриваются как коммерческие животные, используемые для производства пищи, аналогично крупному рогатому скоту на откормочных площадках, производящих говядину. Однако, как отмечает Бухман, этот механизированный подход к опылению не принимает во внимание новые научные данные об эмоциональной жизни пчел.

В частности, исследование Бухмана указывает на то, что пчелы обладают некоторыми формами сознания, решают проблемы и способны к примитивной форме субъективного опыта.

Такие результаты исследования могут заставить нас пересмотреть наше отношение к пчелам и изменить нашу практику использования агрохимикатов и уничтожения среды обитания пчел.

Пчелы играют решающую роль в сельском хозяйстве, поскольку около трети продуктов питания американцев зависит от их опыления. Однако подход к опылению, основанный на коммерческом разведении пчел, не учитывает эмоциональную жизнь и страдания этих насекомых. Ученые, занимающиеся изучением пчел, говорят, что они осознают себя, обладают интеллектом и могут испытывать примитивную форму субъективного опыта.

Большое количество пчел погибает во время массового опыления сельскохозяйственных культур, например, миндаля, и это число увеличивается из года в год.

Ученые надеются, что признание эмоциональной жизни пчел поможет улучшить отношение к ним и заставит людей задуматься о том, как они обращаются с этими насекомыми.

Напомним, что в мире есть множество экзотических, необычных, ярких и замечательных животных, однако у некоторых из них довольно непростая жизнь.