Танець бджіл — як комахи передають знання про місце розташування ресурсів

Бджоли у вулику. Фото: Freepik

Світ бджіл уже багато десятиліть вражає науковців своєю точністю, гармонією й загадковістю. Їхній знаменитий "танок" давно вважався способом передати лише два параметри — напрямок і відстань до джерела нектару. Але останнє дослідження довело, що все набагато складніше.

Як з’ясували вчені, бджоли не просто механічно виконують рухи — вони мислять, запам’ятовують і передають інформацію про сам маршрут, пише видання Interesting Engineering. Це означає, що у танці закладено не лише координати, а й своєрідну "карту місцевості".

Реклама

Читайте також:

"Ми виявили, що танцюючі бджоли не лише показують напрямок, а інтегрують його з когнітивною картою довкілля", — зазначили дослідники.

Що змінило уявлення про бджолину комунікацію

Команда науковців зосередилася на тому, щоб з’ясувати, чи справді бджоли враховують особливості ландшафту під час передачі інформації. Вони розмістили годівницю з цукровим розчином на північ від вулика, поруч із гравійною дорогою, і навчили розвідниць повертатися саме туди.

Потім їх випускали з різних точок, щоб простежити, як зміниться танець і поведінка інших бджіл.

Для спостереження використали гармонічний радар, який дозволив фіксувати траєкторію кожного польоту з високою точністю. І результати перевершили всі очікування.

"Ми побачили, що бджоли, які отримували інформацію через танець, не просто летіли за зазначеним вектором, а враховували очікувані орієнтири", — кажуть вчені.

Коли танець стає мапою

Якщо звичних орієнтирів на маршруті не було, бджоли починали літати менш прямолінійно, досліджуючи простір. Це свідчить, що вони очікували побачити певні ландшафтні об’єкти, ніби запам’ятали їх з попередніх польотів.

Таким чином, їхній "танок" виявився не лише вказівкою шляху, а частиною складної системи орієнтації, в якій поєднуються колективна пам’ять і просторове мислення.

"У відсутності очікуваних орієнтирів бджоли починали діяти більш дослідницьки, пролітаючи далі та менш прямими маршрутами", — підкреслили вчені з Китайської академії наук.

Когнітивна карта як доказ інтелекту

Результати підтвердили, що бджоли створюють так звану когнітивну карту — уявну схему простору, подібну до тієї, якою користуються ссавці або навіть люди.

Ця здатність означає, що комахи не лише сприймають інформацію, а й осмислюють її. Танок стає символічним повідомленням, яке поєднує фізичні рухи, пам’ять і просторові образи.

"Наше дослідження відкриває вищий рівень когнітивної складності у комунікації медоносних бджіл. Вони не сліпо слідують інструкції, а інтегрують її з власною картою місцевості", — пояснив головний автор дослідження.

Значення відкриття для розуміння природи

Відкриття вчених не лише додає нових штрихів до портрета бджіл як розумних істот, а й поглиблює наше розуміння комунікації у природі.

Бджоли демонструють, що складні інформаційні процеси можливі навіть без мови — достатньо спільного "коду" рухів, який усі члени спільноти можуть прочитати.

Для людства це відкриває нові перспективи у вивченні колективного інтелекту, орієнтації без технологій та комунікації у тваринному світі.

Сьогодні танець бджіл — це не лише чарівний ритуал, а й доказ того, що природа вже давно знайшла способи передавання знань, які ми лише починаємо розуміти.

Як повідомлялось, вчені припускають, що бджоли мають емоційне життя та свідомість. Це відкриття має велике значення для сільського господарства, адже ці комахи є критично важливими запилювачами фруктів, овочів та горіхів.

Також ми розповідали, що розпочати бджільництво з нуля цілком можливо, навіть якщо ви новачок, адже головне — це завчасно вивчити основні правила та ретельно підготуватися до процесу.