Что скрывает Коростышевский карьер — глубина, история и интересные факты

Коростышевский карьер. Фото: blog.pokupon.ua

Коростышевский карьер — одно из тех мест в Украине, которое одновременно поражает своими пейзажами и скрывает мощную историю промышленного развития. Сегодня это популярная локация для туристов и фотографов, однако еще несколько десятилетий назад здесь активно добывали ценные породы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую глубину имеет карьер, что именно здесь добывали, когда и почему карьер прекратил работу, а также почему он снова оказался в центре внимания — уже как природная жемчужина.

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Насколько глубоко — технические параметры карьера

Коростышевский карьер расположен в Житомирской области, в нескольких километрах от одноименного города. Это искусственный водоем, образовавшийся на месте бывшего гранитного карьера. По разным источникам, его максимальная глубина составляет до 30 метров. Однако стоит заметить: точные измерения отсутствуют в открытом доступе, а глубина может колебаться в зависимости от участка, ведь карьер имеет сложную форму с неровным дном и вертикальными обрывами.

Вода здесь чрезвычайно прозрачная — и это неудивительно. Каменистая порода не создает ила, поэтому дно хорошо видно даже на глубинах до 3-5 метров. Поэтому карьер особенно привлекает дайверов и подводных фотографов. Но стоит помнить: купание здесь официально не разрешено из-за отсутствия спасателей и оборудованных пляжей.

Что добывали в карьере: камень, который строил Украину

Коростышевский карьер имеет богатое историческое прошлое, которое берет начало в середине XIX века. Разработка месторождения гранита началась еще в 1850-х годах, но активная добыча стартовала в 1890 году. Здесь добывали три основные породы:

Лабрадорит — декоративный камень с красивым отблеском, который использовали для отделки зданий и создания памятников. Габбро — прочная порода, которая часто применялась для изготовления надгробий и строительных элементов. Серый гранит — основной строительный материал, который благодаря своей прочности стал востребованным во всем регионе.

Гранит, добытый здесь, славился прочностью и долговечностью, поэтому его активно поставляли в другие регионы страны. Коростышевский камень можно встретить во многих объектах инфраструктуры не только в Украине, но и за ее пределами — в частности в Польше, Беларуси и на территории бывшего СССР.

Работы велись открытым способом. Для этого снимались верхние слои земли, а затем — с помощью буровзрывных технологий — добывали большие блоки камня. В дальнейшем их транспортировали на обрабатывающие заводы, где породы шлифовали, разрезали и полировали.

Когда карьер затопили и почему

Промышленная добыча в Коростышевском карьере постепенно прекратилась в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Причин было несколько: уменьшение спроса, исчерпание месторождений пригодных для экономической добычи, а также общая стагнация отрасли в переходный период украинской экономики.

После остановки работ технику и персонал вывели, а насосные станции, откачивавшие грунтовые воды, больше не работали. Как следствие, карьер начал затапливаться естественным путем. Через несколько лет здесь образовался глубокий водоем с кристально чистой водой. Он и стал той самой визитной карьерой, которую мы знаем сегодня.

Почему карьер стал туристическим магнитом

Последние десять лет Коростышевский карьер превратился в одно из самых популярных направлений для путешественников из Киева и Центральной Украины, пишет издание Zhytomyr-Day. И это неудивительно: его берега образованы массивами гранитных глыб, нависающих скал, зеленых сосновых лесов — все это создает уникальный пейзаж, который больше напоминает скандинавские фьорды, чем украинское Полесье.

Место активно используют:

для фотосессий — особенно свадебных;

для кемпинга — здесь часто устанавливают палатки на выходные;

для скалолазания — скалы здесь разной сложности, что привлекает новичков и опытных спортсменов;

для погружений с аквалангом — благодаря прозрачной воде и необычному дну;

для пикников — в теплое время здесь отдыхают семьями.

Несмотря на это, инфраструктура вокруг карьера оставляет желать лучшего. Официальной охраны, шлагбаумов или развитой туристической логистики здесь нет. Доступ свободный, а значит — ответственность за безопасность каждый несет лично.

Кроме того туристы часто оставляют мусор, что угрожает экологии этого места. Местные призывают убирать за собой, чтобы сохранить природную красоту каньона.

Как добраться до Коростышевского карьера

Карьер расположен в 1,5 км от города Коростышев. Удобнее всего добираться собственным транспортом по автостраде Е40 из Киева или Житомира. Из Киева нужно ехать до Коростышева, повернуть налево на втором повороте после въезда в город, и дорога приведет прямо к каньону.

Общественным транспортом можно доехать автобусом до Коростышева, а оттуда пройти пешком или взять такси.

Как сообщалось, Винницкая область, которая богата природными ресурсами, особенно славится добычей каолина. Здесь расположен один из крупнейших и самых живописных каолиновых карьеров в Европе, что делает его уникальным природным объектом.

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