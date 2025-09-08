Видео
Главная Индустрии Житомирские Мальдивы — что добывали в Дружбовском карьере

Житомирские Мальдивы — что добывали в Дружбовском карьере

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 10:35
Что добывали на Дружбовском карьере и чем он стал известен
Дружбовский карьер. Фото: Общественное

Дружбовский карьер в Житомирский области  это пример того, как промышленное прошлое может стать туристической изюминкой. В прошлом он был важным промышленным объектом, обеспечивавшим строительство по всей Украине. Сегодня же это место стало туристической аттракцией  люди едут сюда не за ресурсами, а за впечатлениями.

Красота, чистота и спокойствие Дружбовского карьера привлекают тех, кто ищет альтернативу шумным курортам, пишет "24 канал". Это место, где можно почувствовать гармонию с природой, наслаждаясь уникальными пейзажами, созданными как человеческими усилиями, так и природными процессами.

Читайте также:

История Дружбовского карьера

Дружбовский карьер появился на рубеже 1940-1950-х годов. Его создали не случайно: в послевоенное время советская власть искала новые источники строительных материалов для масштабных инфраструктурных проектов и военных нужд. Именно здесь были значительные залежи нерудных ископаемых, которые можно было использовать в промышленности.

В 1948 году на этом месте начала работать производственная база предприятия "Кварц". Сначала разработки проводили вручную, с использованием примитивных инструментов, но уже через несколько лет на карьер завезли тяжелую технику. Это дало возможность добывать значительные объемы материалов, необходимых для строительства по всей стране.

Что добывали в карьере

Основной ценностью Дружбовского карьера был песчаник, известный еще как кварцито-песчаник. Это камень, который образовался сотни миллионов лет назад в результате тектонических и геологических процессов. Песчаник применяли в различных сферах  от строительства дорог до создания бетонных конструкций.

Кроме песчаника, в карьере добывали гравий и песок. Именно эти материалы были стратегически важными для советских строительных планов: ими обеспечивали жилые комплексы, промышленные предприятия, а также военные объекты.

По архивным данным, рядом с карьером работал завод, который перерабатывал добытые ископаемые, в частности гранит, на щебень. Это позволяло оперативно использовать ресурсы в ближайших регионах.

Деятельность предприятия "Кварц"

Карьер и завод функционировали под контролем военных. Долгое время он имел официальное название "Государственное предприятие Министерства обороны Украины Дружбовский карьер нерудных ископаемых "Кварц". Его продукция поставлялась не только для гражданских объектов, но и использовалась в военной сфере.

Для рабочих и руководителей предприятия даже построили отдельное село под названием Дружба, которое в 1961 году получило статус поселка городского типа. Это еще раз подчеркивает масштабы и значение производства.

После 2015 года предприятие постепенно прекратило работу. А в 2020 году оно окончательно перешло под управление Фонда госимущества, потеряв "военный" статус.

Природа и современный вид карьера

После остановки промышленного производства на месте остались огромные котлованы, которые со временем заполнились водой. Так возникло искусственное озеро глубиной около 30 метров с прозрачной бирюзовой водой.

Чистота объясняется тем, что водоем не имеет источников органического загрязнения. Здесь почти нет ила, не растут водоросли, а вода всегда сохраняет насыщенный голубой оттенок.

Берега озера состоят из белого песка и глины, которые создают впечатление курорта. Эти насыпи напоминают знаменитые террасы Памуккале в Турции. Вокруг расположен лес, где живут различные животные и птицы, что добавляет этому месту природной гармонии.

Почему туристы едут на Дружбовский карьер

В последние годы карьер стал известным благодаря фотографиям в соцсетях. Фото с высоты птичьего полета показали живописные пейзажи: бирюзовая вода, контрастные склоны и зеленые леса.

Сегодня сюда приезжают:

  • ради купания в прозрачной воде;
  • чтобы отдохнуть на белоснежном песке;
  • для фотосессий и блогерского контента;
  • чтобы увидеть уникальные пейзажи, похожие на зарубежные курорты.

Несмотря на отсутствие инфраструктуры  кафе, проката лодок или обустроенных пляжей  карьер ежегодно собирает сотни отдыхающих. Единственный недостаток в том, что в жаркие дни трудно найти свободное место у воды.

Как сообщалось, Винницкая область богата природными ресурсами, но особенно выделяется добычей каолина. Здесь расположен один из крупнейших в Европе каолиновых карьеров, который, кроме своей промышленной значимости, является еще и чрезвычайно живописным местом.

Также мы рассказывали о Коростышевском карьере, который сегодня стал популярной туристической локацией с живописными пейзажами. Ранее он был центром активной добычи ценных пород. Это место сочетает в себе впечатляющие природные пейзажи и глубокую историю промышленного прошлого.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
