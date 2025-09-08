Что добывали на Дружбовском карьере и чем он стал известен

Житомирские Мальдивы — что добывали в Дружбовском карьере
Дружбовский карьер в Житомирский области — это пример того, как промышленное прошлое может стать туристической изюминкой. В прошлом он был важным промышленным объектом, обеспечивавшим строительство по всей Украине. Сегодня же это место стало туристической аттракцией — люди едут сюда не за ресурсами, а за впечатлениями.
Красота, чистота и спокойствие Дружбовского карьера привлекают тех, кто ищет альтернативу шумным курортам, пишет "24 канал". Это место, где можно почувствовать гармонию с природой, наслаждаясь уникальными пейзажами, созданными как человеческими усилиями, так и природными процессами.
История Дружбовского карьера
Дружбовский карьер появился на рубеже 1940-1950-х годов. Его создали не случайно: в послевоенное время советская власть искала новые источники строительных материалов для масштабных инфраструктурных проектов и военных нужд. Именно здесь были значительные залежи нерудных ископаемых, которые можно было использовать в промышленности.
В 1948 году на этом месте начала работать производственная база предприятия "Кварц". Сначала разработки проводили вручную, с использованием примитивных инструментов, но уже через несколько лет на карьер завезли тяжелую технику. Это дало возможность добывать значительные объемы материалов, необходимых для строительства по всей стране.
Что добывали в карьере
Основной ценностью Дружбовского карьера был песчаник, известный еще как кварцито-песчаник. Это камень, который образовался сотни миллионов лет назад в результате тектонических и геологических процессов. Песчаник применяли в различных сферах — от строительства дорог до создания бетонных конструкций.
Кроме песчаника, в карьере добывали гравий и песок. Именно эти материалы были стратегически важными для советских строительных планов: ими обеспечивали жилые комплексы, промышленные предприятия, а также военные объекты.
По архивным данным, рядом с карьером работал завод, который перерабатывал добытые ископаемые, в частности гранит, на щебень. Это позволяло оперативно использовать ресурсы в ближайших регионах.
Деятельность предприятия "Кварц"
Карьер и завод функционировали под контролем военных. Долгое время он имел официальное название "Государственное предприятие Министерства обороны Украины Дружбовский карьер нерудных ископаемых "Кварц". Его продукция поставлялась не только для гражданских объектов, но и использовалась в военной сфере.
Для рабочих и руководителей предприятия даже построили отдельное село под названием Дружба, которое в 1961 году получило статус поселка городского типа. Это еще раз подчеркивает масштабы и значение производства.
После 2015 года предприятие постепенно прекратило работу. А в 2020 году оно окончательно перешло под управление Фонда госимущества, потеряв "военный" статус.
Природа и современный вид карьера
После остановки промышленного производства на месте остались огромные котлованы, которые со временем заполнились водой. Так возникло искусственное озеро глубиной около 30 метров с прозрачной бирюзовой водой.
Чистота объясняется тем, что водоем не имеет источников органического загрязнения. Здесь почти нет ила, не растут водоросли, а вода всегда сохраняет насыщенный голубой оттенок.
Берега озера состоят из белого песка и глины, которые создают впечатление курорта. Эти насыпи напоминают знаменитые террасы Памуккале в Турции. Вокруг расположен лес, где живут различные животные и птицы, что добавляет этому месту природной гармонии.
Почему туристы едут на Дружбовский карьер
В последние годы карьер стал известным благодаря фотографиям в соцсетях. Фото с высоты птичьего полета показали живописные пейзажи: бирюзовая вода, контрастные склоны и зеленые леса.
Сегодня сюда приезжают:
- ради купания в прозрачной воде;
- чтобы отдохнуть на белоснежном песке;
- для фотосессий и блогерского контента;
- чтобы увидеть уникальные пейзажи, похожие на зарубежные курорты.
Несмотря на отсутствие инфраструктуры — кафе, проката лодок или обустроенных пляжей — карьер ежегодно собирает сотни отдыхающих. Единственный недостаток в том, что в жаркие дни трудно найти свободное место у воды.
