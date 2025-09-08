Що видобували на Дружбівському кар'єрі та чим він став відомим

Дружбівський кар’єр. Фото: Суспільне

Дружбівський кар’єр у Житомирський області — це приклад того, як промислове минуле може стати туристичною родзинкою. У минулому він був важливим промисловим об’єктом, що забезпечував будівництво по всій Україні. Сьогодні ж це місце стало туристичною атракцією — люди їдуть сюди не за ресурсами, а за враженнями.

Краса, чистота та спокій Дружбівського кар'єру приваблюють тих, хто шукає альтернативу гучним курортам, пише "24 канал". Це місце, де можна відчути гармонію з природою, насолоджуючись унікальними пейзажами, створеними як людськими зусиллями, так і природними процесами.

Історія Дружбівського кар'єру

Дружбівський кар'єр з’явився на межі 1940-1950-х років. Його створили не випадково: у післявоєнний час радянська влада шукала нові джерела будівельних матеріалів для масштабних інфраструктурних проєктів та військових потреб. Саме тут були значні поклади нерудних копалин, які можна було використовувати у промисловості.

У 1948 році на цьому місці почала працювати виробнича база підприємства "Кварц". Спершу розробки проводили вручну, з використанням примітивних інструментів, але вже за кілька років на кар’єр завезли важку техніку. Це дало можливість добувати значні обсяги матеріалів, необхідних для будівництва по всій країні.

Що видобували в кар'єрі

Основною цінністю Дружбівського кар’єру був пісковик, відомий ще як кварцито-піщаник. Це камінь, який утворився сотні мільйонів років тому внаслідок тектонічних і геологічних процесів. Пісковик застосовували у різних сферах — від будівництва доріг до створення бетонних конструкцій.

Крім пісковику, в кар’єрі видобували гравій та пісок. Саме ці матеріали були стратегічно важливими для радянських будівельних планів: ними забезпечували житлові комплекси, промислові підприємства, а також військові об’єкти.

За архівними даними, поруч з кар’єром працював завод, який переробляв добуті копалини, зокрема граніт, на щебінь. Це давало змогу оперативно використовувати ресурси в найближчих регіонах.

Діяльність підприємства "Кварц"

Кар’єр і завод функціонували під контролем військових. Довгий час він мав офіційну назву "Державне підприємство Міністерства оборони України Дружбівський кар'єр нерудних копалин "Кварц". Його продукція постачалася не лише для цивільних об’єктів, але й використовувалася у військовій сфері.

Для робітників та керівників підприємства навіть збудували окреме село під назвою Дружба, яке у 1961 році отримало статус селища міського типу. Це ще раз підкреслює масштаби та значення виробництва.

Після 2015 року підприємство поступово припинило роботу. А у 2020 році воно остаточно перейшло під управління Фонду держмайна, втративши "військовий" статус.

Природа і сучасний вигляд кар'єру

Після зупинки промислового виробництва на місці залишилися величезні котловани, які з часом заповнилися водою. Так виникло штучне озеро глибиною близько 30 метрів із прозорою бірюзовою водою.

Чистота пояснюється тим, що водойма не має джерел органічного забруднення. Тут майже немає мулу, не ростуть водорості, а вода завжди зберігає насичений блакитний відтінок.

Береги озера складаються з білого піску і глини, які створюють враження курорту. Ці насипи нагадують знамениті тераси Памуккале в Туреччині. Навколо розташований ліс, де живуть різні тварини і птахи, що додає цьому місцю природної гармонії.

Чому туристи їдуть на Дружбівський кар'єр

Останніми роками кар’єр став відомим завдяки світлинам у соцмережах. Фото з висоти пташиного польоту показали мальовничі краєвиди: бірюзова вода, контрастні схили і зелені ліси.

Сьогодні сюди приїжджають:

заради купання у прозорій воді;

щоб відпочити на білосніжному піску;

для фотосесій та блогерського контенту;

щоб побачити унікальні пейзажі, схожі на закордонні курорти.

Попри відсутність інфраструктури — кафе, прокату човнів чи облаштованих пляжів — кар’єр щороку збирає сотні відпочивальників. Єдиний недолік у тому, що в спекотні дні важко знайти вільне місце біля води.

