В Раде намекнули о свете зимой — готовиться ли к худшему

Дата публикации 20 ноября 2025 14:04
обновлено: 15:06
Графики отключений света в Украине зимой будут более длительными — в чем причина
Мужчина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

В Украине зимой графики отключения света могут стать более жесткими. Россияне постоянно атакуют энергетические объекты и даже небольшие объекты генерации.

Об этом сказал в эфире Ранок.LIVE народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Читайте также:

Что будет со светом зимой

Сергей Нагорняк объяснил, что из-за обстрелов генерации в энергосистеме не добавляется, и даже те объекты, которые вводятся в эксплуатацию — их не так много, по сравнению с теми атаками на энергообъекты, которые уже работают.

"Потребление зимой растет, конечно. Все будет зависеть от погодных условий: если зима будет прохладной — мы будем потреблять больше, соответственно отключения света будут более длительными. Должны принять этот факт и подстроиться", — сказал народный избранник.

Проблемы со светом в больницах

Политик также отметил, что в регионах существует проблема с правильным распределением имеющегося ресурса. Например, некоторых больниц в Черкасской области нет в перечне критических объектов, потому что медучреждения подключены к большим линиям, где потребление других абонентов в разы выше. Поэтому больницы "ставят в очередь" на питание или вообще выключают.

"Важно, чтобы сегодня правильно определили критерии и областные военные администрации, и министерства для того, чтобы в первую очередь больницы были обозначены, как объекты критической инфраструктуры", — подчеркнул Сергей Нагорняк.

Состояние энергосистемы

Укрэнерго в четверг, 20 ноября, сообщало в своем Telegram-канале, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах страны будут действовать ограничения. Речь идет о графиках как для населения, так и для промышленных потребителей.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток", — отметили энергетики.

Отмечается также, что потребление электроэнергии по стране хоть и сохраняется на высоком уровне, однако по состоянию на утро 20 ноября оно было на 2,6% ниже, чем в то же время в прошлый день — в среду. Причина — больший объем примененных мер ограничения.

Ранее мы рассказывали, какой будет цена за киловатт электроэнергии в декабре. Известно, изменится ли тариф для украинцев. Также мы писали, почему украинцам в регионах свет отключают неравномерно. Энергетики назвали конкретную причину.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
