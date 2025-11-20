Графіки відключень світла в Україні взимку будуть тривалішими — у чому причина

Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

В Україні взимку графіки відключення світла можуть стати суворішими. Росіяни постійно атакують енергетичні об’єкти й навіть невеликі об’єкти генерації.

Про це сказав в етері Ранок.LIVE народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

Що буде зі світлом взимку

Сергій Нагорняк пояснив, що через обстріли генерації в енергосистемі не додається, і навіть ті об’єкти, які вводяться в експлуатацію — їх не так багато, у порівнянні з тими атаками на енергооб’єкти, які вже працюють.

"Споживання взимку зростає, звісно. Усе залежатиме від погодних умов: якщо зима буде прохолодною — ми споживатимемо більше, відповідно відключення світла будуть тривалішими. Маємо прийняти цей факт і підлаштуватися", — сказав народний обранець.

Проблеми зі світлом в лікарнях

Політик також зауважив, що у регіонах існує проблема з правильним розподіленням наявного ресурсу. Наприклад, деяких лікарень у Черкаській області немає у переліку критичних об’єктів, бо медзаклади під’єднані до великих ліній, де споживання інших абонентів є у рази вищим. Через це лікарні "ставлять у чергу" на живлення або взагалі вимикають.

"Важливо, щоб сьогодні правильно визначили критерії й обласні військові адміністрації, і міністерства для того, аби в першу чергу лікарні були позначені, як об'єкти критичної інфраструктури", — підкреслив Сергій Нагорняк.

Стан енергосистеми

Укренерго у четвер, 20 листопада, повідомляло у своєму Telegram-каналі, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах країни діятимуть обмеження. Йдеться про графіки як для населення, так і для промислових споживачів.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься упродовж всієї доби", — наголосили енергетики.

Зазначається також, що споживання електроенергії по країні, хоч і зберігається на високому рівні, однак станом на ранок 20 листопада воно було на 2,6% нижчим, ніж в той самий час минулого дня — у середу. Причина — більший обсяг застосованих заходів обмеження.

Зазначається також, що споживання електроенергії по країні, хоч і зберігається на високому рівні, однак станом на ранок 20 листопада воно було на 2,6% нижчим, ніж в той самий час минулого дня — у середу. Причина — більший обсяг застосованих заходів обмеження.