Україна
У Раді натякнули про світло взимку — чи готуватись до найгіршого

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 14:04
Оновлено: 15:06
Графіки відключень світла в Україні взимку будуть тривалішими — у чому причина
Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

В Україні взимку графіки відключення світла можуть стати суворішими. Росіяни постійно атакують енергетичні об’єкти й навіть невеликі об’єкти генерації.

Про це сказав в етері Ранок.LIVE народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк. 

Читайте також:

Що буде зі світлом взимку

Сергій Нагорняк пояснив, що через обстріли генерації в енергосистемі не додається, і навіть ті об’єкти, які вводяться в експлуатацію — їх не так багато, у порівнянні з тими атаками на енергооб’єкти, які вже працюють.

"Споживання взимку зростає, звісно. Усе залежатиме від погодних умов: якщо зима буде прохолодною — ми споживатимемо більше, відповідно відключення світла будуть тривалішими. Маємо прийняти цей факт і підлаштуватися", — сказав народний обранець. 

Проблеми зі світлом в лікарнях 

Політик також зауважив, що у регіонах існує проблема з правильним розподіленням наявного ресурсу. Наприклад, деяких лікарень у Черкаській області немає у переліку критичних об’єктів, бо медзаклади під’єднані до великих ліній, де споживання інших абонентів є у рази вищим. Через це лікарні "ставлять у чергу" на живлення або взагалі вимикають.

"Важливо, щоб сьогодні правильно визначили критерії й обласні військові адміністрації, і міністерства для того, аби в першу чергу лікарні були позначені, як об'єкти критичної інфраструктури", — підкреслив Сергій Нагорняк. 

Стан енергосистеми 

Укренерго у четвер, 20 листопада, повідомляло у своєму Telegram-каналі, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах країни діятимуть обмеження. Йдеться про графіки як для населення, так і для промислових споживачів. 

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься упродовж всієї доби", — наголосили енергетики. 

Зазначається також, що споживання електроенергії по країні, хоч і зберігається на високому рівні, однак станом на ранок 20 листопада воно було на 2,6% нижчим, ніж в той самий час минулого дня — у середу. Причина — більший обсяг застосованих заходів обмеження.

Раніше ми розповідали, якою буде ціна за кіловат електроенергії у грудні. Відомо, чи зміниться тариф для українців. Також ми писали, чому українцям у регіонах світло відключають нерівномірно. Енергетики назвали конкретну причину. 

зима війна в Україні відключення світла світло відключення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
