Самый большой карьер в мире — где расположен и что там добывают

Пустыня Атакама на севере Чили имеет значительные минеральные богатства: большие запасы меди, золота, серебра и других промышленных металлов. Сюда входит крупнейший в мире по площади и второй по глубине карьер — Чукикамата.

Какова площадь Чукикаматы

По данным ресурса NASA Earth Observatory, рудник является одним из самых глубоких в мире, уступая лишь каньону Бингем в штате Юта.

Размеры Чукикаматы составляют:

длина — 4,3 км;

ширина — 3 км;

глубина — около 1 км.

По мнению экспертов, в этом карьере мог бы поместиться Центральный парк Нью-Йорка.

Что добывают в самом большом карьере мира

Шахта Чукикамата — один из основных поставщиков медной руды.

Следы добычи полезных ископаемых здесь датируются еще шестым веком нашей эры, но современная эпоха добычи полезных ископаемых началась в 1910-х годах.

С конца 1960-х — начала 1970-х карьер разрабатывается компанией CODELCO. Сейчас там добывается более млн тонн меди в год на сумму около 3 млрд долл.

В 2019 году на Чукикамате началась подземная добыча полезных ископаемых в рамках многомиллиардной реконструкции производства. По данным горнодобывающей компании, эти усилия направлены на охват дополнительных месторождений на фоне замедления производительности и, как ожидается, продлят срок полезного использования объекта минимум на 40 лет.

Добыча на шахте Чукикамата способствует положению Чили как ведущей страны-производителя меди в мире. В 2021 году добыча Чили составила 27 процентов мировых поставок.

