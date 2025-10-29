Відео
Розміри вражають — де розташований найбільший кар'єр у світі

Розміри вражають — де розташований найбільший кар'єр у світі

Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:25
Оновлено: 10:04
Найбільший кар’єр у світі — де розташований та що там видобувають
Техніка працює в кар'єрі. Фото ілюстративне: Pixabay

Пустеля Атакама на півночі Чилі має значні мінеральні багатства: великі запаси міді, золота, срібла та інших промислових металів. Сюди входить найбільший у світі за площею та другий за глибиною кар'єр Чукікамата.

Новини.LIVE розповідають, що видобувають у найбільшому кар'єрі світу.

Читайте також:

Яка площа Чукікамати

За даними ресурсу NASA Earth Observatory, копальня є однією з найглибших у світі, поступаючись лише каньйону Бінгем у штаті Юта. 

Розміри Чукікамати складають:

  • довжина — 4,3 км;
  • ширина — 3 км;
  • глибина — близько 1 км.

На думку експертів, у цьому кар'єрі міг би поміститися Центральний парк Нью-Йорка.

Що видобувають у найбільшому кар'єрі світу

Шахта Чукікамата — один з основних постачальників мідної руди.
Сліди видобутку корисних копалин тут датуються ще шостим століттям нашої ери, але сучасна епоха видобутку корисних копалин розпочалася в 1910-х роках. 

З кінця 1960-х — початку 1970-х кар'єр розробляється компанією CODELCO. Зараз там видобувається понад млн тонн міді на рік на суму близько 3 млрд дол.

У 2019 році на Чукікаматі розпочався підземний видобуток корисних копалин у рамках багатомільярдної реконструкції виробництва. За даними гірничодобувної компанії, ці зусилля спрямовані на охоплення додаткових родовищ на тлі уповільнення продуктивності та, як очікується, продовжать термін корисного використання об'єкта щонайменше на 40 років.

Видобуток на шахті Чукікамата сприяє становищу Чилі як провідної країни-виробника міді у світі. У 2021 році видобуток Чилі становив 27 відсотків світових постачань.

Раніше ми розповідали, де розташований та чим унікальний найглибший кар'єр України

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на мідь у світі. 

шахта видобуток мідь видобуток руд кар'єр
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
