Месторождения Украины - какой регион самый богатый на торф

Месторождения торфа в Украине — где есть наибольшие запасы
Торф — это важное природное богатство, которое используется как топливо, удобрение и сырье для химической промышленности. Добыча этого полезного ископаемого имеет значение не только для энергетики, но и для аграрного сектора.
По подсчетам Pro-Consulting, в Украине разведано около 700 месторождений торфа. Около 81% добытого в Украине торфа используется как топливо, а остальные 19% — как удобрения. Однако разработка торфа ведется только на 43 месторождениях, из которых ежегодно добывается около 650 тыс. тонн.
Торфяные залежи Украины
Наибольшие запасы торфа сконцентрированы в таких областях:
- Волынская — 154,37 млн тонн;
- Львовская — 146,35 млн тонн;
- Ровенская — 128,53 млн тонн;
- Киевская — 77,44 млн тонн;
- Черниговская — 75,41 млн тонн.
В то же время в Институте геологии отмечают, что в Украине учитывается 1 562 торфяных месторождения с суммарными запасами 1 853 млн тонн, и общей площадью 639,5 тыс. га, причем практически все (96%) площади относятся к наиболее ценному (низинному) типу и расположены на Полесье. Площадь торфяных месторождений составляет около 1 млн га. Из них разрабатывается около трети, а средняя ежегодная суммарная добыча составляет около 20 млн тонн.
По содержанию и качеству углеводов украинский торф является сырьем, пригодным для химической и биохимической переработки.
В Институте геологии также добавили, что ресурсная база Украины позволяет существенно увеличить добычу торфа для топлива и производства органических удобрений. При этом обязательно следует соблюдать нормы экологического законодательства.
