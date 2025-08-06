Россия атаковала объект газотранспортной системы в Одессе и повредила путь LNG из США в Европу

Газотранспортная система. Фото: tsoua.com

В ночь на 6 августа Россия нанесла удар по компрессорной станции Оператора газотранспортной системы Украины в Одесской области, расположенной недалеко от украинско-румынской границы. Этот объект играет ключевую роль в транспортировке газа через Трансбалканский газопровод, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами.

Атака десятками ударных беспилотников была направлена на гражданскую инфраструктуру, обеспечивающую поставки сжиженного природного газа (LNG) из США и тестовые объемы азербайджанского газа. Это нападение не только угрожает энергетической стабильности Украины, но и ставит под риск энергетическую безопасность Европы, отмечают в Министерстве энергетики Украины.

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Последствия атаки на компрессорную станцию

Компрессорная станция в Одесской области является важным элементом инфраструктуры, обеспечивающим транспортировку газа в Украину и страны Европы. После атаки специалисты работают на месте, оценивая масштабы повреждений.

Предварительно известно, что оборудование, которое обеспечивает стабильное функционирование Трансбалканского маршрута, получило серьезные повреждения. Это может привести к временной приостановке поставок газа, поступающего через греческие LNG-терминалы, а также повлиять на тестовые поставки азербайджанского газа.

"Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа", — отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Атака демонстрирует намерение России препятствовать развитию альтернативных маршрутов поставок энергоносителей, что ставит под угрозу планы Европы по энергетической независимости.

Влияние на поставки газа из США и Азербайджана

Трансбалканский газопровод играет стратегическую роль в диверсификации источников газа для Украины и Европы. Через него осуществляются поставки LNG из США, что является важным шагом для уменьшения зависимости от российских энергоносителей.

Кроме того, недавно начались тестовые поставки азербайджанского газа, которые должны были усилить энергетическое сотрудничество между Украиной, Азербайджаном и европейскими партнерами. Атака на компрессорную станцию может задержать эти процессы, а также повлиять на доверие инвесторов к безопасности инфраструктуры в регионе.

Атакуя ключевые объекты, такие как компрессорная станция, Россия пытается сохранить свое влияние на европейский газовый рынок.

"Если россиянам будет разрешено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор", — подчеркнула Гринчук.

Атака на компрессорную станцию является очередным напоминанием об уязвимости энергетической инфраструктуры в условиях войны.

"Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев", — добавила Гринчук.

Как сообщалось, в конце июля цены на газ в Европе резко упали. Это произошло после новостей об увеличении поставок сжиженного газа на европейские рынки.

Также мы рассказывали, что Великобритания усилила санкции против так называемого "теневого флота" России. Это решение призвано уменьшить доходы страны-агрессора, которые она получает от продажи и транспортировки нефти.