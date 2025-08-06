Росія атакувала об’єкт газотранспортної системи в Одесі та пошкодила шлях LNG із США до Європи

Газотранспортна система. Фото: tsoua.com

У ніч на 6 серпня Росія завдала удару по компресорній станції Оператора газотранспортної системи України в Одеській області, розташованій неподалік українсько-румунського кордону. Цей об’єкт відіграє ключову роль у транспортуванні газу через Трансбалканський газопровід, який з’єднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами.

Атака десятками ударних безпілотників була спрямована на цивільну інфраструктуру, що забезпечує поставки скрапленого природного газу (LNG) зі США та тестові обсяги азербайджанського газу. Цей напад не лише загрожує енергетичній стабільності України, але й ставить під ризик енергетичну безпеку Європи, зазначають у Міністерстві енергетики України.

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Наслідки атаки на компресорну станцію

Компресорна станція в Одеській області є важливим елементом інфраструктури, що забезпечує транспортування газу до України та країн Європи. Після атаки фахівці працюють на місці, оцінюючи масштаби пошкоджень.

Попередньо відомо, що обладнання, яке забезпечує стабільне функціонування Трансбалканського маршруту, зазнало серйозних ушкоджень. Це може призвести до тимчасового призупинення постачання газу, що надходить через грецькі LNG-термінали, а також вплинути на тестове постачання азербайджанського газу.

"Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу", — зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Атака демонструє намір Росії перешкоджати розвитку альтернативних маршрутів постачання енергоносіїв, що ставить під загрозу плани Європи щодо енергетичної незалежності.

Вплив на поставки газу зі США та Азербайджану

Трансбалканський газопровід відіграє стратегічну роль у диверсифікації джерел газу для України та Європи. Через нього здійснюються поставки LNG зі США, що є важливим кроком для зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Крім того, нещодавно розпочалися тестові поставки азербайджанського газу, які мали посилити енергетичну співпрацю між Україною, Азербайджаном та європейськими партнерами. Атака на компресорну станцію може затримати ці процеси, а також вплинути на довіру інвесторів до безпеки інфраструктури в регіоні.

Атакуючи ключові об’єкти, такі як компресорна станція, Росія намагається зберегти свій вплив на європейський газовий ринок.

"Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний об’єкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор", — наголосила Гринчук.

Атака на компресорну станцію є черговим нагадуванням про вразливість енергетичної інфраструктури в умовах війни.

"Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців", — додала Гринчук.

Як повідомлялось, наприкінці липня ціни на газ у Європі різко впали. Це сталося після новин про збільшення постачання скрапленого газу на європейські ринки.

Також ми розповідали, що Велика Британія посилила санкції проти так званого "тіньового флоту" Росії. Це рішення покликане зменшити прибутки країни-агресорки, які вона отримує від продажу та транспортування нафти.

