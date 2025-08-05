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Главная Индустрии Приватизация Института титана — сколько хочет выручить страна

Приватизация Института титана — сколько хочет выручить страна

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 14:45
Фонд госимущества выставил на продажу исследовательский Институт титана в Запорожье — детали
Главное здание Института титана в Запорожье. Фото: Фонд государственного имущества

Фонд государственного имущества объявил, что 12 августа 2025 года состоится онлайн-аукцион по приватизации АО "Институт Титана" в Запорожье. Инвестор сможет выкупить 100% уставного капитала предприятия.

Об этом говорится на сайте фонда.

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На предприятии, в основном, занимаются исследованиями и экспериментальными разработками в сфере других естественных и технических наук. Среднесписочная численность работников по состоянию на 31 марта 2025 года составляла 80 человек.

Как отмечается, среди главных преимуществ объекта — большая общая площадь помещений и земельного участка в центре прифронтового города. Кроме того, институт имеет развитую инфраструктуру, помещения подключены к коммуникациям. Покупателя также может заинтересовать отсутствие целевых ограничений.

"Институт титана является отличным проектом для развития и ведения бизнеса, поскольку расположен в центре города Запорожье, рядом расположены административные здания, учебные заведения, магазины и автомобильная дорога национального значения Н08. Для нового владельца это удачный инвестиционный объект с большим потенциалом развития", — говорится в сообщении.

К потенциальным инвесторам государство выдвигает два требования:

  • погашение задолженности перед работниками и государством в течение 12 месяцев;
  • не увольнять работников в течение 6 месяцев.

Цена приватизации

Проведение торгов запланировали на вторник, 12 августа. Все будет происходить в онлайн режиме в электронной системе Prozorro. Стартовая цена объекта приватизации — 99,77 миллиона гривен (без НДС).

Ранее сообщалось, что фонд госимущества решил продать ООО "Мотордеталь-Конотоп", которым до 2023 года владел сенатор Совета Федерации РФ Сергей Калашников. Начальная цена, с которой начнутся торги 24 сентября 2025 года — 268,1 млн грн (без НДС).

Также напомним, что государственные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк получили в собственность столичный ТРЦ Гулливер. Имущество было передано из-за долгов, поскольку предыдущий владелец нарушил кредитные условия.

аукцион приватизация Фонд госимущества продажа Институт Титана
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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