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Головна Індустрії Приватизація Інституту титану — скільки хоче виручити держава

Приватизація Інституту титану — скільки хоче виручити держава

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 14:45
Фонд держмайна виставив на продаж дослідницький Інститут титану у Запоріжжі — деталі
Головна будівля Інституту титану у Запоріжжі. Фото: Фонд державного майна

Фонд державного майна оголосив, що 12 серпня 2025 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації АТ "Інститут Титану" у Запоріжжі. Інвестор зможе викупити 100% статутного капіталу підприємства. 

Про це йдеться на сайті фонду. 

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На підприємстві, в основному, займаються дослідженнями та експериментальними розробками у сфері інших природничих і технічних наук. Середньооблікова чисельність працівників станом на 31 березня 2025 року складала 80 осіб.

Як зазначається, серед переваг об’єкта — велика загальна площа приміщень та земельної ділянки у центрі прифронтового міста. Крім того, інститут має розвинену інфраструктуру, приміщення підключені до комунікацій. Покупця також може зацікавити відсутність цільових обмежень. 

"Інститут Титану є чудовим проєктом для розвитку та ведення бізнесу, оскільки розташоване у центрі міста Запоріжжя, поруч розташовані адміністративні будівлі, заклади освіти, магазини та автомобільна дорога національного значення Н08. Для нового власника це вдалий інвестиційний об'єкт з великим потенціалом розвитку", — йдеться у повідомленні. 

До потенційних інвесторів держава висуває дві вимоги:

  • погашення заборгованості перед працівниками та державою впродовж 12 місяців;
  • не звільняти працівників протягом 6 місяців.

Ціна приватизації

Проведення торгів запланували на вівторок, 12 серпня. Усе відбуватиметься в онлайн-режимі в електронній системі Prozorro. Продажі. Стартова ціна об'єкта приватизації — 99,77 мільйона гривень (без ПДВ).

Раніше повідомлялося, що фонд держмайна вирішив продати ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", яким до 2023 року володів сенатор Ради Федерації РФ Сергій Калашников. Початкова ціна, з якої розпочнуться торги 24 вересня 2025 року — 268,1 млн грн (без ПДВ).

Також нагадаємо, що державні банки Ощадбанк та Укрексімбанк отримали у власність столичний ТРЦ "Гулівер". Майно було передано через борги, оскільки попередній власник порушив кредитні умови.

аукціон приватизація Фонд держмайна продаж Інститут Титану
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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