Фонд держмайна виставив на продаж дослідницький Інститут титану у Запоріжжі — деталі

Приватизація Інституту титану — скільки хоче виручити держава
Фонд державного майна оголосив, що 12 серпня 2025 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації АТ "Інститут Титану" у Запоріжжі. Інвестор зможе викупити 100% статутного капіталу підприємства.
Про це йдеться на сайті фонду.
Що відомо про "Інститут титану"
На підприємстві, в основному, займаються дослідженнями та експериментальними розробками у сфері інших природничих і технічних наук. Середньооблікова чисельність працівників станом на 31 березня 2025 року складала 80 осіб.
Як зазначається, серед переваг об’єкта — велика загальна площа приміщень та земельної ділянки у центрі прифронтового міста. Крім того, інститут має розвинену інфраструктуру, приміщення підключені до комунікацій. Покупця також може зацікавити відсутність цільових обмежень.
"Інститут Титану є чудовим проєктом для розвитку та ведення бізнесу, оскільки розташоване у центрі міста Запоріжжя, поруч розташовані адміністративні будівлі, заклади освіти, магазини та автомобільна дорога національного значення Н08. Для нового власника це вдалий інвестиційний об'єкт з великим потенціалом розвитку", — йдеться у повідомленні.
До потенційних інвесторів держава висуває дві вимоги:
- погашення заборгованості перед працівниками та державою впродовж 12 місяців;
- не звільняти працівників протягом 6 місяців.
Ціна приватизації
Проведення торгів запланували на вівторок, 12 серпня. Усе відбуватиметься в онлайн-режимі в електронній системі Prozorro. Продажі. Стартова ціна об'єкта приватизації — 99,77 мільйона гривень (без ПДВ).
Раніше повідомлялося, що фонд держмайна вирішив продати ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", яким до 2023 року володів сенатор Ради Федерації РФ Сергій Калашников. Початкова ціна, з якої розпочнуться торги 24 вересня 2025 року — 268,1 млн грн (без ПДВ).
Також нагадаємо, що державні банки Ощадбанк та Укрексімбанк отримали у власність столичний ТРЦ "Гулівер". Майно було передано через борги, оскільки попередній власник порушив кредитні умови.
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