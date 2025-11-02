Где добывают каолин в Украине — крупнейшие месторождения и запасы

Каолиновый карьер. Фото: Винницкий НТУ

Белая глина, или каолин — это ценный природный минерал, который играет важную роль в промышленности, медицине, фармацевтике и косметологии. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам каолин используется в производстве фарфора, бумаги, резины, красок, лекарственных средств и средств по уходу за кожей.

где добывают каолин в Украине

Украина занимает одно из ведущих мест в мире по запасам и добыче каолина, уступая лишь США, Великобритании и Китаю. Наши месторождения обеспечивают как внутренние потребности, так и значительную долю экспорта этого стратегического минерала.

Где расположены главные месторождения каолина

По данным Института геологии, на территории нашего государства расположена одна из крупнейших в мире каолиновых провинций — Украинский щит. Именно здесь сосредоточено большинство месторождений как первичного, так и вторичного каолина.

К самым известным месторождениям относятся:

Глуховецкое месторождение (Винницкая область). Одно из старейших в стране — разрабатывается с 1901 года. Его запасы оцениваются в 107,894 млн тонн. Добычу осуществляют ЧАО "Глуховецкий ГОК" и ООО "АВК Украинское каолиновое общество".

Турбовское месторождение (Винницкая область). Имеет запасы 6,863 млн тонн каолина. Разработкой занимается ЧАО "Турбовский каолиновый завод".

Великогадоминецкое месторождение (Винницкая область). Самое мощное по объемам — 171,458 млн тонн. Здесь работают ООО "Украинская каолиновая компания" и "Украинское каолиновое общество".

Жежеливское месторождение (Винницкая область). Запасы достигают 23,795 млн тонн. Разработку ведет ООО "Жежеливский каолин".

Новоселицкое месторождение (Черкасская область). Его запасы оценивались в 20,889 млн тонн, однако большинство уже исчерпано. Добычу осуществляет Ватутинский комбинат огнеупоров.

Кировоградское месторождение (Кировоградская область). Имеет значительные залежи и разработка продолжается до сих пор.

Мурзинское месторождение (Черкасская область). Представлено пластами каолина толщиной до 23,4 м. Запасы составляют 11,588 млн тонн, добыча осуществляется открытым (карьерным) способом.

Кроме того, залежи белой глины обнаружены на Закарпатье и на юго-западном склоне Воронежского кристаллического массива в Сумской области.

Какой регион является лидером по запасам белой глины

Наибольшие запасы каолина, особенно первичного, сосредоточены именно в Винницкой области. На ее территории расположено около 50% всех запасов, учтенных в государственном балансе полезных ископаемых Украины.

Благодаря этому регион считается сердцем украинской каолиновой промышленности, обеспечивая значительную часть внутреннего производства и экспортной продукции.

