Где добывают каолин в Украине — крупнейшие месторождения и запасы

Фарфоровые запасы — где добывают каолин в Украине
Белая глина, или каолин — это ценный природный минерал, который играет важную роль в промышленности, медицине, фармацевтике и косметологии. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам каолин используется в производстве фарфора, бумаги, резины, красок, лекарственных средств и средств по уходу за кожей.
Новини.LIVE рассказывают, где добывают каолин в Украине
Украина занимает одно из ведущих мест в мире по запасам и добыче каолина, уступая лишь США, Великобритании и Китаю. Наши месторождения обеспечивают как внутренние потребности, так и значительную долю экспорта этого стратегического минерала.
Где расположены главные месторождения каолина
По данным Института геологии, на территории нашего государства расположена одна из крупнейших в мире каолиновых провинций — Украинский щит. Именно здесь сосредоточено большинство месторождений как первичного, так и вторичного каолина.
К самым известным месторождениям относятся:
- Глуховецкое месторождение (Винницкая область). Одно из старейших в стране — разрабатывается с 1901 года. Его запасы оцениваются в 107,894 млн тонн. Добычу осуществляют ЧАО "Глуховецкий ГОК" и ООО "АВК Украинское каолиновое общество".
- Турбовское месторождение (Винницкая область). Имеет запасы 6,863 млн тонн каолина. Разработкой занимается ЧАО "Турбовский каолиновый завод".
- Великогадоминецкое месторождение (Винницкая область). Самое мощное по объемам — 171,458 млн тонн. Здесь работают ООО "Украинская каолиновая компания" и "Украинское каолиновое общество".
- Жежеливское месторождение (Винницкая область). Запасы достигают 23,795 млн тонн. Разработку ведет ООО "Жежеливский каолин".
- Новоселицкое месторождение (Черкасская область). Его запасы оценивались в 20,889 млн тонн, однако большинство уже исчерпано. Добычу осуществляет Ватутинский комбинат огнеупоров.
- Кировоградское месторождение (Кировоградская область). Имеет значительные залежи и разработка продолжается до сих пор.
- Мурзинское месторождение (Черкасская область). Представлено пластами каолина толщиной до 23,4 м. Запасы составляют 11,588 млн тонн, добыча осуществляется открытым (карьерным) способом.
Кроме того, залежи белой глины обнаружены на Закарпатье и на юго-западном склоне Воронежского кристаллического массива в Сумской области.
Какой регион является лидером по запасам белой глины
Наибольшие запасы каолина, особенно первичного, сосредоточены именно в Винницкой области. На ее территории расположено около 50% всех запасов, учтенных в государственном балансе полезных ископаемых Украины.
Благодаря этому регион считается сердцем украинской каолиновой промышленности, обеспечивая значительную часть внутреннего производства и экспортной продукции.
Ранее мы рассказывали, что добывают в самом большом карьере мира.
Также узнавайте, в каких странах сосредоточены крупнейшие месторождения алмазов.
Читайте Новини.LIVE!