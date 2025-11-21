Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Отключение света — как изменился спрос на солнечные панели

Отключение света — как изменился спрос на солнечные панели

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:35
обновлено: 11:18
Как изменился спрос на солнечные панели в Украине во время отключения света в 2025 году
Мужчина держит солнечную панель. Фото: Freepik

В 2025 году украинский рынок солнечных электростанций (СЭС) вышел на новый уровень. За период август-октябрь спрос вырос на 10-15%, что соответствует 120-180 млн грн. Оживление заметно как у частных клиентов, так и среди предпринимателей, которые ищут стабильность в энергетике.

Как отмечают в компании Unisolar, рост стал заметен не только в частном секторе, а прежде всего в бизнес-среде, пишет Forbes Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Почему бизнес увеличил запросы на СЭС

Корпоративный сегмент стал драйвером роста. Количество запросов от предпринимателей увеличилось на 12%, что равняется 35-40 млн грн потенциальных контрактов.

Стоимость решений для бизнеса колеблется от 25 000 долл. до 150 000 долл. в зависимости от мощности. Только за семь месяцев установлено примерно 250-300 таких станций, а годовой рынок стабильно держится на уровне 1,2-1,5 млрд грн.

Среди причин, которые подталкивают компании к переходу на солнечную энергию:

  • желание уменьшить зависимость от центральных сетей;
  • прогнозируемый рост тарифов;
  • необходимость иметь резервное питание на случай блэкаутов.

"Это прежде всего вопрос финансирования — в 80-90% случаев проект невозможно реализовать без доступного кредитования", — объясняет CEO Unisolar Татьяна Однорог.

Что стало главным препятствием для СЭС у бизнеса

Недостаточная осведомленность — не менее серьезный барьер. Часть предпринимателей до сих пор считает, что достаточно установить панели.

Но эксперты акцентируют, что эра солнца без аккумуляторов закончилась.

Современная СЭС невозможна без систем накопления энергии. ESS нужны для:

  • балансировки производства и потребления;
  • защиты от пиковых тарифов;
  • обеспечения работы во время аварийных отключений.

Без них станция превращается в "красивую, но бессильную конструкцию".

Как изменилась доля бизнеса на возобновляемой энергии

За последние три года количество компаний, которые перешли на возобновляемую энергию, выросло втрое и достигло 5-7% МСБ. Предприниматели реагируют на экономические риски, а также на ожидаемый рост тарифов.

"В ближайшие годы тарифы могут вырасти еще в 1,5-2 раза", — прогнозирует Однорог.

Это стимулирует компании действовать быстрее и инвестировать в собственные источники энергии.

Что будет со спросом на СЭС в 2026 году

Аналитики ожидают дополнительный рост на 5-7% в 2026 году. Доля энергонезависимых предприятий в МСБ может достичь 10-12%. Среди тенденций, формирующих будущий рынок:

  • увеличение интереса к энергоавтономным решениям;
  • распространение корпоративных энергостратегий;
  • активизация программ поддержки ВИЭ.

"Процесс перехода на возобновляемую энергию необратим — это часть мировой тенденции и инстинкт выживания в условиях войны", — прогнозирует Однорог.

Как сообщалось, после недавних массированных атак уровень разрушений украинских тепловых электростанций оценивается в пределах от 30% до 70%. Однако, эксперты отмечают, что полное уничтожение этих масштабных объектов практически невозможно.

Также мы рассказывали, что из-за регулярных отключений электроэнергии в результате российских обстрелов, украинцы активно ищут надежные альтернативные источники питания. Солнечные батареи приобрели значительную популярность как экологическое и долгосрочно выгодное решение для обеспечения домов стабильным энергоснабжением.

отключения света солнечные панели зеленая энергетика солнечные электростанции альтернативная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации