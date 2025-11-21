Как изменился спрос на солнечные панели в Украине во время отключения света в 2025 году

Мужчина держит солнечную панель. Фото: Freepik

В 2025 году украинский рынок солнечных электростанций (СЭС) вышел на новый уровень. За период август-октябрь спрос вырос на 10-15%, что соответствует 120-180 млн грн. Оживление заметно как у частных клиентов, так и среди предпринимателей, которые ищут стабильность в энергетике.

Как отмечают в компании Unisolar, рост стал заметен не только в частном секторе, а прежде всего в бизнес-среде, пишет Forbes Ukraine.

Почему бизнес увеличил запросы на СЭС

Корпоративный сегмент стал драйвером роста. Количество запросов от предпринимателей увеличилось на 12%, что равняется 35-40 млн грн потенциальных контрактов.

Стоимость решений для бизнеса колеблется от 25 000 долл. до 150 000 долл. в зависимости от мощности. Только за семь месяцев установлено примерно 250-300 таких станций, а годовой рынок стабильно держится на уровне 1,2-1,5 млрд грн.

Среди причин, которые подталкивают компании к переходу на солнечную энергию:

желание уменьшить зависимость от центральных сетей;

прогнозируемый рост тарифов;

необходимость иметь резервное питание на случай блэкаутов.

"Это прежде всего вопрос финансирования — в 80-90% случаев проект невозможно реализовать без доступного кредитования", — объясняет CEO Unisolar Татьяна Однорог.

Что стало главным препятствием для СЭС у бизнеса

Недостаточная осведомленность — не менее серьезный барьер. Часть предпринимателей до сих пор считает, что достаточно установить панели.

Но эксперты акцентируют, что эра солнца без аккумуляторов закончилась.

Современная СЭС невозможна без систем накопления энергии. ESS нужны для:

балансировки производства и потребления;

защиты от пиковых тарифов;

обеспечения работы во время аварийных отключений.

Без них станция превращается в "красивую, но бессильную конструкцию".

Как изменилась доля бизнеса на возобновляемой энергии

За последние три года количество компаний, которые перешли на возобновляемую энергию, выросло втрое и достигло 5-7% МСБ. Предприниматели реагируют на экономические риски, а также на ожидаемый рост тарифов.

"В ближайшие годы тарифы могут вырасти еще в 1,5-2 раза", — прогнозирует Однорог.

Это стимулирует компании действовать быстрее и инвестировать в собственные источники энергии.

Что будет со спросом на СЭС в 2026 году

Аналитики ожидают дополнительный рост на 5-7% в 2026 году. Доля энергонезависимых предприятий в МСБ может достичь 10-12%. Среди тенденций, формирующих будущий рынок:

увеличение интереса к энергоавтономным решениям;

распространение корпоративных энергостратегий;

активизация программ поддержки ВИЭ.

"Процесс перехода на возобновляемую энергию необратим — это часть мировой тенденции и инстинкт выживания в условиях войны", — прогнозирует Однорог.

Как сообщалось, после недавних массированных атак уровень разрушений украинских тепловых электростанций оценивается в пределах от 30% до 70%. Однако, эксперты отмечают, что полное уничтожение этих масштабных объектов практически невозможно.

Также мы рассказывали, что из-за регулярных отключений электроэнергии в результате российских обстрелов, украинцы активно ищут надежные альтернативные источники питания. Солнечные батареи приобрели значительную популярность как экологическое и долгосрочно выгодное решение для обеспечения домов стабильным энергоснабжением.