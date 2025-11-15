Нужно ли разрешение соседей на установку солнечных панелей — требования в 2025 году

Солнечные панели на крыше дома. Фото: Unsplash

Из-за частых отключений электроэнергии, вызванных российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, все больше украинцев ищут способы обеспечить свои дома стабильным питанием. Одним из самых популярных решений стали солнечные батареи — экологический и долгосрочно выгодный источник энергии.

Новини.LIVE рассказывают, нужно ли получать разрешение от соседей, особенно если панели планируют разместить на общей крыше или придомовой территории.

Когда нужно разрешение на установку солнечных батарей в собственном дворе

С правовой точки зрения, для установки солнечных батарей на собственном земельном участке или на крыше собственного дома формально не требуется разрешение соседей, объясняют специалисты Ecotech Ukraine.

Законодательство Украины не содержит прямого требования получать согласие соседей на установку солнечных панелей, если они размещаются в пределах вашего участка и не нарушают их прав. Однако в некоторых случаях это все же лучше сделать:

Если установка солнечных батарей предусматривает размещение конструкций, выходящих за пределы вашего участка. Когда солнечные панели могут создавать значительное затенение соседнего участка. В случаях, когда установка требует проведения работ на общей территории.

В таких ситуациях лучше заранее обсудить вопрос с соседями и найти компромиссное решение. Это поможет избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения.

Где брать разрешение на установку солнечных батарей в многоэтажке

В многоквартирных домах установка солнечных панелей имеет свои особенности, ведь крыша принадлежит всем жильцам и является общей собственностью. Поэтому перед монтажом следует получить разрешение от ОСМД или управляющей компании. Реализация такого проекта требует нескольких важных шагов:

Заручиться поддержкой большинства совладельцев на общем собрании. Подготовить техническую документацию, которая подтвердит безопасность конструкции. Получить официальное заключение о возможности размещения панелей на крыше.

В подобных случаях решение принимается коллективно, поэтому соблюдение установленной процедуры поможет избежать споров между жильцами и юридических осложнений в будущем.

