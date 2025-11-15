Відео
Україна
Відео

Встановлення сонячних батарей — чи треба брати дозвіл у сусідів

Встановлення сонячних батарей — чи треба брати дозвіл у сусідів

Дата публікації: 15 листопада 2025 14:15
Оновлено: 14:20
Чи потрібен дозвіл сусідів на встановлення сонячних панелей — вимоги у 2025 році
Сонячні панелі на даху будинку. Фото: Unsplash

Через часті відключення електроенергії, спричинені російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, дедалі більше українців шукають способи забезпечити свої домівки стабільним живленням. Одним із найпопулярніших рішень стали сонячні батареї — екологічне й довгостроково вигідне джерело енергії. 

Новини.LIVE розповідають, чи потрібно отримувати дозвіл від сусідів, особливо якщо панелі планують розмістити на спільному даху або прибудинковій території.

Читайте також:

Коли потрібен дозвіл на встановлення сонячних батарей на власному подвір'ї

З правового погляду, для встановлення сонячних батарей на власній земельній ділянці або на даху власного будинку формально не потрібен дозвіл сусідів, пояснюють фахівці Ecotech Ukraine.

Законодавство України не містить прямої вимоги отримувати згоду сусідів на встановлення сонячних панелей, якщо вони розміщуються в межах вашої ділянки та не порушують їхніх прав. Проте в деяких випадках це все ж краще зробити:

  1. Якщо встановлення сонячних батарей передбачає розміщення конструкцій, що виходять за межі вашої ділянки.
  2. Коли сонячні панелі можуть створювати значне затінення сусідньої ділянки.
  3. У випадках, коли встановлення вимагає проведення робіт на спільній території.

У таких ситуаціях краще заздалегідь обговорити питання з сусідами та знайти компромісне рішення. Це допоможе уникнути конфліктів і зберегти добрі відносини.

Де брати дозвіл на встановлення сонячних батарей в багатоповерхівці

У багатоквартирних будинках встановлення сонячних панелей має свої особливості, адже дах належить усім мешканцям і є спільною власністю. Тому перед монтажем слід отримати дозвіл від ОСББ або керівної компанії. Реалізація такого проєкту потребує кількох важливих кроків:

  1. Заручитися підтримкою більшості співвласників на загальних зборах. 
  2. Підготувати технічну документацію, яка підтвердить безпечність конструкції.
  3. Отримати офіційний висновок про можливість розміщення панелей на даху. 

У подібних випадках рішення ухвалюється колективно, тож дотримання встановленої процедури допоможе уникнути суперечок між мешканцями та юридичних ускладнень у майбутньому.

Раніше ми розповідали, що Китай позбувся свинцю в сонячних панелях та пояснювали, як це вплине на сферу енергетики. 

Також дізнавайтеся, з яким енергетичним парадоксом зіткнулася Європа.

дозвіл сонячні панелі Електрика сонячні електростанції відновлювальна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
