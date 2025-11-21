Як змінився попит на сонячні панелі в Україні під час відключення світла у 2025 році

Чоловік тримає сонячну панель. Фото: Freepik

У 2025 році український ринок сонячних електростанцій (СЕС) вийшов на новий рівень. За період серпень-жовтень попит зріс на 10-15%, що відповідає 120-180 млн грн. Пожвавлення помітне як у приватних клієнтів, так і серед підприємців, які шукають стабільність у енергетиці.

Як зазначають у компанії Unisolar, зростання стало помітним не лише у приватному секторі, а насамперед у бізнес-середовищі, пише Forbes Ukraine.

Чому бізнес збільшив запити на СЕС

Корпоративний сегмент став драйвером зростання. Кількість запитів від підприємців збільшилася на 12%, що дорівнює 35-40 млн грн потенційних контрактів.

Вартість рішень для бізнесу коливається від 25 000 дол. до 150 000 дол. залежно від потужності. Лише за сім місяців встановлено приблизно 250-300 таких станцій, а річний ринок стабільно тримається на рівні 1,2-1,5 млрд грн.

Серед причин, які підштовхують компанії до переходу на сонячну енергію:

бажання зменшити залежність від центральних мереж;

прогнозоване зростання тарифів;

необхідність мати резервне живлення на випадок блекаутів.

"Це передусім питання фінансування — у 80-90% випадків проєкт неможливо реалізувати без доступного кредитування", — пояснює CEO Unisolar Тетяна Однорог.

Що стало головною перешкодою для СЕС у бізнесу

Недостатня обізнаність — не менш серйозний бар’єр. Частина підприємців досі вважає, що достатньо встановити панелі. Але експерти акцентують, що ера сонця без акумуляторів закінчилася.

Сучасна СЕС неможлива без систем накопичення енергії. ESS потрібні для:

балансування виробництва і споживання;

захисту від пікових тарифів;

забезпечення роботи під час аварійних відключень.

Без них станція перетворюється на "красиву, але безсилу конструкцію".

Як змінилася частка бізнесу на відновлюваній енергії

За останні три роки кількість компаній, які перейшли на відновлювану енергію, зросла втричі і досягла 5-7% МСБ. Підприємці реагують на економічні ризики, а також на очікуване зростання тарифів.

"Найближчими роками тарифи можуть зрости ще в 1,5-2 рази", — прогнозує Однорог.

Це стимулює компанії діяти швидше та інвестувати у власні джерела енергії.

Що буде з попитом на СЕС у 2026 році

Аналітики очікують додаткове зростання на 5-7% у 2026 році. Частка енергонезалежних підприємств у МСБ може досягти 10-12%. Серед тенденцій, що формують майбутній ринок:

збільшення інтересу до енергоавтономних рішень;

поширення корпоративних енергостратегій;

активізація програм підтримки ВДЕ.

"Процес переходу на відновлювану енергію незворотний — це частина світової тенденції та інстинкт виживання в умовах війни", — прогнозує Однорог.

Як повідмлялось, після нещодавніх масованих атак рівень руйнувань українських теплових електростанцій оцінюється у межах від 30% до 70%. Однак, експерти зазначають, що повне знищення цих масштабних об'єктів практично неможливе.

Також ми розповідали, що через регулярні відключення електроенергії внаслідок російських обстрілів, українці активно шукають надійні альтернативні джерела живлення. Сонячні батареї набули значної популярності як екологічне та довгостроково вигідне рішення для забезпечення домівок стабільним енергопостачанням.