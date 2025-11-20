Відключення світла взимку — чого чекати українцям після нових атак по ТЕС

Чоловік на пошкодженій ТЕС. Фото: ДТЕК

Після масованих атак РФ українські теплові електростанції зіткнулися з різним рівнем руйнувань, який сьогодні оцінюється від 30% до 70%. Але експерти стверджують, що повне знищення таких об’єктів практично неможливе через їх масштаб.

Як наголосив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE, ТЕС залишаються величезними інфраструктурними комплексами, які здатні зберігати частину обладнання навіть після серійних ударів.

"Там є об'єкт, на ньому пошкодження відповідного рівня десь від 30% до 70%, але є на них об'єкти, які залишаються в робочому режимі", — зазначив Корольчук, додавши, що навіть десятки ракет не здатні повністю вивести з ладу такі вузли.

Основні чинники, що визначають стійкість ТЕС після атак:

велика площа та розгалуженість обладнання;

наявність окремих елементів, які продовжують працювати;

складність одночасного ураження всіх критичних вузлів.

Саме ці особливості дозволили зберегти мінімальну операційну здатність частини станцій.

Як працюють пошкоджені станції після ударів

Попри ударні серії, низка енергоблоків продовжує виконувати свої функції, хоча й у значно нижчому обсязі. Реальний внесок теплової генерації в енергосистему зменшився саме через технічні втрати. Обладнання не може працювати на номінальних потужностях, що змушує енергетиків коригувати баланс.

Корольчук пояснює, що минулої зими систему врятувала м’яка погода та скорочення виробництва.

"Нас рятувало те, що була тепла зима, і промисловість скорочувала свою роботу", — нагадує експерт.

Найважливіші проблеми ТЕС після обстрілів:

тривалі ремонти й обмежена кількість персоналу;

уразливість критичних вузлів під час повторних атак;

залежність від погоди та рівня споживання;

обмежена здатність швидко збільшувати потужність.

Ці чинники створюють додаткові ризики для енергосистеми у пікові періоди.

Які перспективи роботи ТЕС України взимку

Після відновлювальних заходів ТЕС можуть повернути частину потужностей, однак очікування щодо стабільної роботи залишаються обмеженими. Енергетики готуються до напруженого зимового сезону, коли навантаження на систему неминуче зросте.

Водночас стратегічною метою є уникнення багатогодинних відключень у сильні морози.

Корольчук наголошує на важливості балансу між виробництвом та споживанням.

"Це буде оптимальний варіант, коли не буде по 12 годин електроенергії, в зимовий період, при морозі", — підкреслює він.

Що визначить стабільність енергосистеми України

На стійкість енергосистеми впливатимуть темпи ремонту енергоблоків, можливість імпорту електроенергії, стан резервних джерел та погода. Кожне підвищення температури зменшує навантаження на ТЕС і дозволяє утримувати систему ближче до балансу.

Попри втрати, теплові станції залишаються важливим елементом енергетичної безпеки та підтримки роботи мережі.

Як повідомлялось, внаслідок нових ударів по українській енергосистемі, українців попереджають про необхідність підготуватися до чергової складної зими. Експерти вважають, що попередні прогнози про 8-12 годин відключення електроенергії на добу можуть виявитися занадто оптимістичними, натякаючи на ймовірність триваліших обмежень.

Також, на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, атаки російських окупантів на теплові електростанції були очікуваними. Він підкреслив, що наразі ці об'єкти не мають достатнього захисту.