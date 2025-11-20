Отключение света зимой — чего ждать украинцам после новых атак по ТЭС

Мужчина на поврежденной ТЭС. Фото: ДТЭК

После массированных атак РФ украинские тепловые электростанции столкнулись с разным уровнем разрушений, который сегодня оценивается от 30% до 70%. Но эксперты утверждают, что полное уничтожение таких объектов практически невозможно из-за их масштаба.

Как отметил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE, ТЭС остаются огромными инфраструктурными комплексами, которые способны сохранять часть оборудования даже после серийных ударов.

"Там есть объект, на нем повреждения соответствующего уровня где-то от 30% до 70%, но есть на них объекты, которые остаются в рабочем режиме", — отметил Корольчук, добавив, что даже десятки ракет не способны полностью вывести из строя такие узлы.

Основные факторы, определяющие устойчивость ТЭС после атак:

большая площадь и разветвленность оборудования;

наличие отдельных элементов, которые продолжают работать;

сложность одновременного поражения всех критических узлов.

Именно эти особенности позволили сохранить минимальную операционную способность части станций.

Как работают поврежденные станции после ударов

Несмотря на ударные серии, ряд энергоблоков продолжает выполнять свои функции, хотя и в значительно более низком объеме. Реальный вклад тепловой генерации в энергосистему уменьшился именно из-за технических потерь. Оборудование не может работать на номинальных мощностях, что заставляет энергетиков корректировать баланс.

Корольчук объясняет, что прошлой зимой систему спасла мягкая погода и сокращение производства.

"Нас спасало то, что была теплая зима, и промышленность сокращала свою работу", — напоминает эксперт.

Важнейшие проблемы ТЭС после обстрелов:

длительные ремонты и ограниченное количество персонала;

уязвимость критических узлов при повторных атаках;

зависимость от погоды и уровня потребления;

ограниченная способность быстро увеличивать мощность.

Эти факторы создают дополнительные риски для энергосистемы в пиковые периоды.

Какие перспективы работы ТЭС Украины зимой

После восстановительных мероприятий ТЭС могут вернуть часть мощностей, однако ожидания относительно стабильной работы остаются ограниченными. Энергетики готовятся к напряженному зимнему сезону, когда нагрузка на систему неизбежно возрастет.

В то же время стратегической целью является избежание многочасовых отключений в сильные морозы.

Корольчук отмечает важность баланса между производством и потреблением.

"Это будет оптимальный вариант, когда не будет по 12 часов электроэнергии, в зимний период, при морозе", — подчеркивает он.

Что определит стабильность энергосистемы Украины

На устойчивость энергосистемы будут влиять темпы ремонта энергоблоков, возможность импорта электроэнергии, состояние резервных источников и погода. Каждое повышение температуры уменьшает нагрузку на ТЭС и позволяет удерживать систему ближе к балансу.

Несмотря на потери, тепловые станции остаются важным элементом энергетической безопасности и поддержки работы сети.

Как сообщалось, в результате новых ударов по украинской энергосистеме, украинцев предупреждают о необходимости подготовиться к очередной сложной зиме. Эксперты считают, что предварительные прогнозы о 8-12 часов отключения электроэнергии в сутки могут оказаться слишком оптимистичными, намекая на вероятность более длительных ограничений.

Также, по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, атаки российских оккупантов на тепловые электростанции были ожидаемыми. Он подчеркнул, что сейчас эти объекты не имеют достаточной защиты.