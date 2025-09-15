Какая страна имеет самый большой запас угля в мире — объемы и перспективы

Каменный уголь. Фото: Freepik

Уголь остается ключевым источником энергии, обеспечивая четверть мировой электроэнергии. Его запасы — это количество ископаемого, которое подтверждено геологически и экономически возможно добывать по текущим технологиям и условиям. Это не просто "внутри земли", а та часть, которую реально можно добыть. Мировые запасы достигают 1,16 триллиона тонн, но распределены они неравномерно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие страны имеют самые большие запасы угля в мире.

Самый большой запас угля в мире

По данным Геологической службы США (United States Geological Survey, USGS), Америка уверенно занимает первое место с доказанными запасами в 249 миллиардов тонн, что составляет 23% мирового объема.

Основное сокровище — Powder River Basin в Вайоминге и Монтане. Здесь сосредоточено 1,07 триллиона тонн ресурсов, из которых 162 миллиарда тонн можно добыть по современным технологиям.

Особенности угля США:

низкое содержание серы, что облегчает контроль выбросов;

дешевая добыча благодаря открытым карьерам;

регулируется законами, как Clean Air Act, для уменьшения воздействия на окружающую среду.

Топ стран с запасами угля

Другие страны также имеют значительные запасы, но до США им далеко. Вот пятерка лидеров:

США — 249 млрд тонн (23%). Россия — 162 млрд тонн (15%), в основном бурый уголь в Сибири. Австралия — 149 млрд тонн (14%), ключевой поставщик для Азии. Китай — 142 млрд тонн (13%), зависим от угля для энергетики. Индия — 106 млрд тонн (10%), активно наращивает добычу.

По данным Управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA), эти пять стран контролируют 75% мировых запасов.

Значение запасов угля для энергетики

Запасы угля — это основа энергетической безопасности. В США уголь обеспечивает 10% электроэнергии, хотя доля уменьшается из-за возобновляемых источников. Глобально же уголь генерирует 40% электричества.

Почему это важно:

экономика. Добыча в США приносит $20 млрд ежегодно;

надежность. Уголь — стабильный источник энергии для стран без развитых ВИЭ;

юридический нюанс. "Доказанные запасы" — это лишь то, что можно добыть при текущих технологиях и ценах, по определению EIA. Если цены вырастут, запасы могут "увеличиться".

Однако есть проблема — выбросы CO2. Парижское соглашение давит на страны, чтобы они сокращали зависимость от угля, но запасы дают время для перехода к более зеленым альтернативам.

Будущее запасов угля глобально

По прогнозам IEA, к 2030 году мировые запасы сократятся на 10-15% из-за добычи и экологических ограничений. США активно разрабатывают технологии CCS (Carbon Capture and Storage), которые могут захватывать 90% выбросов.

Азия, наоборот, будет увеличивать потребление угля. Вот что прогнозируют эксперты:

Технологии: Новые методы добычи сделают уголь "чище". Экология: Изменение климата заставляет искать баланс между углем и ВИЭ. Экономика: Запасы — это стратегический актив, но их использование усложняет глобальные соглашения.

Как сообщалось, Украина имеет значительные залежи угля, что является ключевым природным ресурсом для энергетической безопасности и промышленности. Основные запасы этого полезного ископаемого сосредоточены в крупных угольных бассейнах, расположенных в нескольких регионах.

Также мы рассказывали, что за последние десятилетия уголь стал основой экономики и энергетической системы Польши. Добыча этого важного ресурса сосредоточена в нескольких ключевых регионах, каждый из которых имеет свои особенности, историю и перспективы.