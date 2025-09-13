От Силезии до Люблина — где добывают уголь в Польше

Каменный уголь. Фото: Pixabay

Уголь уже десятилетиями играет ключевую роль в развитии экономики Польши и формировании ее энергетической системы. Добыча этого ресурса сосредоточена в нескольких основных регионах, каждый из которых имеет собственную историю, масштабы и перспективы.

О том, где именно сегодня добывают уголь в Польше, рассказывают Новини.LIVE.

Где в Польше добывают каменный уголь

Польша остается одним из главных игроков в угольной промышленности Европы. Добыча угля осуществляется преимущественно в двух регионах: Верхнесилезском бассейне каменного угля (Gоrnosląskie Zagłębie Węglowe) и Люблинском угольном бассейне (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Исторически значимый, но ныне нерентабельный Нижнесилезский угольный бассейн (Dolnośląskie Zagłębie Węglowe) закрыт.

Верхнесилезский бассейн

Это сердце польской угольной промышленности. По данным Wyższy Urząd Górniczy, около 79 % подтвержденных запасов каменного угля страны сосредоточено именно здесь. В этом регионе работают многочисленные шахты, которые относятся к крупнейшим предприятиям отрасли:

Polska Grupa Górnicza — 7 шахт;

Jastrzębska Spółka Węglowa;

Lubelski Węgiel "Bogdanka".

Верхнесилезские шахты, такие как Sośnica-Makoszowy (вблизи Гливиц, с запасами около 180 млн т и годовой добычей ≈ 4,27 млн т), Halemba (≈ 120 млн т, добыча ≈ 3,36 млн т), Bielszowice (≈ 284,2 млн т, добыча ≈ 4 млн т в год), являются яркими представителями региона.

Люблинский бассейн

Этот бассейн менее освоен, однако имеет стратегическое значение. Единственная активная шахта здесь — Bogdanka (вблизи Люблина), с запасами около 243 млн т и добычей, достигавшей более 9 млн т в год. Эта шахта является одной из самых прибыльных и эффективных в стране.

Бурый уголь в Польше

Кроме каменного, Польша имеет значительные залежи бурого угля (лигнита), сосредоточенные в центральной и западной частях. Самая большая открытая шахта — Belchatów в Лодзинском воеводстве. Ее запасы, по данным Википедии, составляют примерно 1 930 млн т, производство более 40 млн тонн в год.

Туроw — еще одна крупная шахта, где добыча осуществляется открытым способом. Расположена она в Нижней Силезии, с запасами ≈ 760 млн т и годовой добычей около 27,7 млн т.

Всего, по состоянию на конец 2024 года, в Польше функционировали 19 шахт каменного угля и 4 лигнитовых карьера. В последние годы закрывают шахты в регионах Konin-Tomisławice (Великопольское), а также самую маленькую Sieniawa (Любуское).

