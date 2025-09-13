Відео
Головна Індустрії Де видобувають вугілля в Польщі — ключові регіони

Де видобувають вугілля в Польщі — ключові регіони

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 06:20
Від Сілезії до Любліна — де видобувають вугілля в Польщі
Кам'яне вугілля. Фото: Pixabay

Вугілля вже десятиліттями відіграє ключову роль у розвитку економіки Польщі та формуванні її енергетичної системи. Видобуток цього ресурсу зосереджений у кількох основних регіонах, кожен із яких має власну історію, масштаби та перспективи.

Про те, де саме сьогодні видобувають вугілля в Польщі, розповідають Новини.LIVE.

Де у Польщі видобувають кам'яне вугілля

Польща залишається одним із головних гравців у вугільній промисловості Європи. Видобуток вугілля здійснюється переважно у двох регіонах: Верхньосілезькому басейні кам'яного вугілля (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) та Люблінському вугільному басейні (Lubelskie Zagłębie Węglowe). Історично значущий, але нині нерентабельний Нижньосілезький вугільний басейн (Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, DZW) закритий.

Верхньосілезький басейн 

Це серце польської вугільної промисловості. За даними Wyższy Urząd Górniczy, близько 79 % підтверджених запасів кам'яного вугілля країни зосереджено саме тут. У цьому регіоні працюють численні шахти, які належать до найбільших підприємств галузі: 

  • Polska Grupa Górnicza — 7 шахт;
  • Jastrzębska Spółka Węglowa;
  • Lubelski Węgiel "Bogdanka".

Верхньосілезькі шахти, як-от Sośnica-Makoszowy (поблизу Гливиць, із запасами близько 180 млн т і річним видобутком ≈ 4,27 млн т), Halemba (≈ 120 млн т, видобуток ≈ 3,36 млн т), Bielszowice (≈ 284,2 млн т, видобуток ≈ 4 млн т на рік), є яскравими представниками регіону.

Люблінський басейн 

Цей басейн менш освоєний, однак має стратегічне значення. Єдина активна шахта тут — Bogdanka (поблизу Любліна), з запасами близько 243 млн т і видобутком, що досягав понад 9 млн т на рік. Ця шахта є однією з найприбутковіших і найефективніших в країні.

Буре вугілля в Польщі

Окрім кам'яного, Польща має значні поклади бурого вугілля (лігніту), зосереджені в центральній та західній частинах. Найбільша відкрита шахта — Belchatów у Лодзькому воєводстві. Її запаси, за даними Вікіпедії, становлять приблизно 1 930 млн т, виробництво понад 40 млн тонн на рік. 

Туроw — ще одна велика шахта, де видобуток здійснюється відкритим способом. Розташована вона в Нижній Сілезії, із запасами ≈ 760 млн т і річним видобутком близько 27,7 млн т.

Загалом, станом на кінець 2024 року, в Польщі функціонували 19 шахт кам'яного вугілля та 4 лігнітові кар’єри. Останніми роками закривають шахти в регіонах Konin-Tomisławice (Великопольське), а також найменшу Sieniawa (Любуське).

Раніше ми писали, що польська державна енергетична компанія Orlen оголосила, що у Влоцлавеку побудують перший у країні малий модульний ядерний реактор. Цей проєкт також буде першим у своєму роді в Європі.

Також дізнавайтеся, де знаходяться вугільні басейни в Україні.

Польща вугілля видобуток родовище буре вугілля
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
