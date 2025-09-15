Яка країна має найбільший запас вугілля у світі — обсяги та перспективи

Кам'яне вугілля. Фото: Freepik

Вугілля залишається ключовим джерелом енергії, забезпечуючи чверть світової електроенергії. Його запаси — це кількість копалини, яка підтверджене геологічно й економічно можливе видобувати з поточних технологій та умов. Це не просто "всередині землі", а та частина, яку реально можна добути. Світові запаси сягають 1,16 трильйона тонн, але розподілені вони нерівномірно.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які країни мають найбільші запаси вугілля в світі.

Найбільший запас вугілля у світі

За даними Геологічної служби США (United States Geological Survey, USGS), Америка впевнено посідає перше місце з доведеними запасами у 249 мільярдів тонн, що становить 23% світового обсягу.

Основний скарб — Powder River Basin у Вайомінгу та Монтані. Тут зосереджено 1,07 трильйона тонн ресурсів, з яких 162 мільярди тонн можна видобути за сучасними технологіями.

Особливості вугілля США:

низький вміст сірки, що полегшує контроль викидів;

дешевий видобуток завдяки відкритим кар’єрам;

регулюється законами, як Clean Air Act, для зменшення впливу на довкілля.

Топ країни з запасами вугілля

Інші країни також мають значні запаси, але до США їм далеко. Ось п’ятірка лідерів:

США — 249 млрд тонн (23%). Росія — 162 млрд тонн (15%), здебільшого буре вугілля в Сибіру. Австралія — 149 млрд тонн (14%), ключовий постачальник для Азії. Китай — 142 млрд тонн (13%), залежний від вугілля для енергетики. Індія — 106 млрд тонн (10%), активно нарощує видобуток.

За даними Управління енергетичної інформації (Energy Information Administration, EIA), ці п’ять країн контролюють 75% світових запасів.

Значення запасів вугілля для енергетики

Запаси вугілля — це основа енергетичної безпеки. У США вугілля забезпечує 10% електроенергії, хоча частка зменшується через відновлювані джерела. Глобально ж вугілля генерує 40% електрики.

Чому це важливо:

економіка. Видобуток у США приносить $20 млрд щорічно;

надійність. Вугілля — стабільне джерело енергії для країн без розвинутих ВДЕ;

юридичний нюанс. "Доведені запаси" — це лише те, що можна видобути за поточних технологій і цін, за визначенням EIA. Якщо ціни зростуть, запаси можуть "збільшитися".

Проте є проблема — викиди CO2. Паризька угода тисне на країни, щоб вони скорочували залежність від вугілля, але запаси дають час для переходу до зеленіших альтернатив.

Майбутнє запасів вугілля глобально

За прогнозами IEA, до 2030 року світові запаси скоротяться на 10-15% через видобуток і екологічні обмеження. США активно розробляють технології CCS (Carbon Capture and Storage), які можуть захоплювати 90% викидів. Азія, навпаки, збільшуватиме споживання вугілля.

Ось що прогнозують експерти:

Технології: Нові методи видобутку зроблять вугілля "чистішим". Екологія: Зміна клімату змушує шукати баланс між вугіллям і ВДЕ. Економіка: Запаси — це стратегічний актив, але їх використання ускладнює глобальні угоди.

