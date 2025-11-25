Цены на нефть снижаются — рынки реагируют на обновленный план переговоров о завершении войны

Процесс добычи нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть во вторник утром просели после вчерашнего роста. Brent и WTI откатились вниз на фоне новостей об изменении мирного плана США по завершению войны.

Об этом сообщает Deutsche Bank.

В центре внимания трейдеров - обновленный план США по прекращению войны против Украины. Документ сократили с 28 до 19 пунктов после обсуждений в Женеве.

Brent и WTI снова в минусе

Январские фьючерсы Brent на ICE Futures снизились на 0,22 доллара, до 63,15 доллара за баррель, после роста на 1,3% в предыдущую сессию. WTI на NYMEX подешевела на 0,17 доллара — до 58,67 доллара за баррель, тогда как накануне поднялась на 1,3%.

Мирные переговоры влияют на рынок

В Белом доме заявили, что настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии, а нерешенными остались лишь несколько положений.

Аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон отметил, что любой прогресс в переговорах будет давить на цены, ведь уменьшает риск перебоев в поставках.

В мире ожидают избыток нефти в 2026 году

По оценке Deutsche Bank, в 2026 году на рынке может сформироваться избыток в не менее 2 млн баррелей в сутки.

Аналитики не ожидают факторов, которые могли бы создать дефицит даже до 2027 года, а перспективы на 2026 год остаются "медвежьими".

