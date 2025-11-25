Видео
Индустрии

Нефть дешевеет после обновления плана США — как реагирует рынок

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:46
обновлено: 11:52
Цены на нефть снижаются — рынки реагируют на обновленный план переговоров о завершении войны
Процесс добычи нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть во вторник утром просели после вчерашнего роста. Brent и WTI откатились вниз на фоне новостей об изменении мирного плана США по завершению войны.

Об этом сообщает Deutsche Bank.

Читайте также:

В центре внимания трейдеров - обновленный план США по прекращению войны против Украины. Документ сократили с 28 до 19 пунктов после обсуждений в Женеве.

Brent и WTI снова в минусе

Январские фьючерсы Brent на ICE Futures снизились на 0,22 доллара, до 63,15 доллара за баррель, после роста на 1,3% в предыдущую сессию. WTI на NYMEX подешевела на 0,17 доллара — до 58,67 доллара за баррель, тогда как накануне поднялась на 1,3%.

Мирные переговоры влияют на рынок

В Белом доме заявили, что настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии, а нерешенными остались лишь несколько положений.

Аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон отметил, что любой прогресс в переговорах будет давить на цены, ведь уменьшает риск перебоев в поставках.

В мире ожидают избыток нефти в 2026 году

По оценке Deutsche Bank, в 2026 году на рынке может сформироваться избыток в не менее 2 млн баррелей в сутки.

Аналитики не ожидают факторов, которые могли бы создать дефицит даже до 2027 года, а перспективы на 2026 год остаются "медвежьими".

Напомним, ранее мы сообщали, что у Путина рассказали о позиции РФ по мирному плану США и чем он их не устраивает.

Также мы рассказывали, почему Россия вынуждена все чаще увеличивать скидку на свою нефть для отдельных стран. Причиной этого стали американские санкции. 

цены на топливо Дональд Трамп доллар нефть мирный план
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
