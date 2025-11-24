Видео
Україна
Видео

На фоне санкций РФ дает скидку на нефть для Индии — что дальше

На фоне санкций РФ дает скидку на нефть для Индии — что дальше

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 16:59
обновлено: 17:03
Россия под давлением санкций вынуждена увеличивать скидку на нефть для Индии и других стран
Нефтепровод в Индии. Фото: Pixabay

Россия из-за санкций предложила индийским компаниям еще большую скидку на нефть марки Urals — до 7 долларов за баррель.

Скидки становятся ключевым инструментом, ведь санкции затрудняют продажу и страхование российских поставок, заставляя Москву активнее стимулировать покупателей. Об этом сообщает Экономическая правда.

Читайте также:

Почему РФ вынуждена снижать цену

После усиления западных ограничений Россия потеряла часть рынков и пытается удержать объемы экспорта за счет еще большего дисконта. Индия - один из немногих крупных покупателей, поэтому Кремль использует цену как главный аргумент.

Для индийских НПЗ дополнительный дисконт покрывает логистические риски и ограничения, связанные с санкционным давлением.

Позиция Индии

Индийские компании, по данным источников рынка, уже настаивают на еще более глубокой скидке - до 10 долларов за баррель. Покупатели аргументируют это тем, что санкционные риски и расходы на транспортировку продолжают расти.

Как это повлияет на рынок нефти

Расширение скидок свидетельствует: РФ фактически вынуждена торговать нефтью по более низкой цене, чтобы удержать стратегического покупателя. Такая политика может еще больше давить на бюджетообразующие доходы Москвы и одновременно влиять на конкурентность поставок на глобальном рынке.

Ранее мы рассказывали, что США решили убрать российскую нефть и газ из Европы "до последней молекулы".

Также узнайте, почему Индия впервые за долгое время провела испытания ядерной ракеты.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
