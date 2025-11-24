Росія під тиском санкцій вимушена збільшувати знижку на нафту для Індії та інших країн

Нафтопровід в Індії. Фото: Pixabay

Росія через санкції запропонувала індійським компаніям ще більшу знижку на нафту марки Urals — до 7 доларів за барель.

Знижки стають ключовим інструментом, адже санкції ускладнюють продаж і страхування російських поставок, змушуючи Москву активніше стимулювати покупців. Про це повідомляє Економічна правда.

Чому РФ змушена знижувати ціну

Після посилення західних обмежень Росія втратила частину ринків і намагається втримати обсяги експорту за рахунок ще більшого дисконту. Індія — один із небагатьох великих покупців, тому Кремль використовує ціну як головний аргумент.

Для індійських НПЗ додатковий дисконт покриває логістичні ризики й обмеження, пов’язані з санкційним тиском.

Позиція Індії

Індійські компанії, за даними джерел ринку, уже наполягають на ще глибшій знижці — до 10 доларів за барель. Покупці аргументують це тим, що санкційні ризики та витрати на транспортування продовжують зростати.

Як це вплине на ринок нафти

Розширення знижок свідчить: РФ фактично змушена торгувати нафтою за нижчою ціною, щоб утримати стратегічного покупця. Така політика може ще більше тиснути на бюджетоутворюючі доходи Москви і водночас впливати на конкурентність постачань на глобальному ринку.

