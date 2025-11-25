Ціни на нафту знижуються — ринки реагують на оновлений план переговорів про завершення війни

Процес видобутку нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту у вівторок зранку просіли після вчорашнього зростання. Brent і WTI відкотилися вниз на тлі новин про зміну мирного плану США щодо завершення війни.

Про це повідомляє Deutsche Bank.

У центрі уваги трейдерів — оновлений план США щодо припинення війни проти України. Документ скоротили з 28 до 19 пунктів після обговорень у Женеві.

Brent і WTI знову в мінусі

Січневі ф’ючерси Brent на ICE Futures знизилися на 0,22 долара, до 63,15 долара за барель, після зростання на 1,3% у попередню сесію. WTI на NYMEX подешевшала на 0,17 долара — до 58,67 долара за барель, тоді як напередодні піднялася на 1,3%.

Мирні переговори впливають на ринок

У Білому домі заявили, що налаштовані оптимістично після перемовин у Швейцарії, а невирішеними лишилися лише кілька положень.

Аналітик ING Groep Воррен Паттерсон зазначив, що будь-який прогрес у переговорах буде тиснути на ціни, адже зменшує ризик перебоїв у поставках.

У світі очікують на надлишок нафти у 2026 році

За оцінкою Deutsche Bank, у 2026 році на ринку може сформуватися надлишок у щонайменше 2 млн барелів на добу.

Аналітики не очікують факторів, які могли б створити дефіцит навіть до 2027 року, а перспективи на 2026 рік залишаються "ведмежими".

