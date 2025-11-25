Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Нафта дешевшає після оновлення мирного плану — як реагує ринок

Нафта дешевшає після оновлення мирного плану — як реагує ринок

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:46
Оновлено: 11:52
Ціни на нафту знижуються — ринки реагують на оновлений план переговорів про завершення війни
Процес видобутку нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту у вівторок зранку просіли після вчорашнього зростання. Brent і WTI відкотилися вниз на тлі новин про зміну мирного плану США щодо завершення війни.

Про це повідомляє Deutsche Bank

Реклама
Читайте також:

У центрі уваги трейдерів — оновлений план США щодо припинення війни проти України. Документ скоротили з 28 до 19 пунктів після обговорень у Женеві.

Brent і WTI знову в мінусі 

Січневі ф’ючерси Brent на ICE Futures знизилися на 0,22 долара, до 63,15 долара за барель, після зростання на 1,3% у попередню сесію. WTI на NYMEX подешевшала на 0,17 долара — до 58,67 долара за барель, тоді як напередодні піднялася на 1,3%. 

Мирні переговори впливають на ринок 

У Білому домі заявили, що налаштовані оптимістично після перемовин у Швейцарії, а невирішеними лишилися лише кілька положень. 

Аналітик ING Groep Воррен Паттерсон зазначив, що будь-який прогрес у переговорах буде тиснути на ціни, адже зменшує ризик перебоїв у поставках.

У світі очікують на надлишок нафти у 2026 році 

За оцінкою Deutsche Bank, у 2026 році на ринку може сформуватися надлишок у щонайменше 2 млн барелів на добу.

Аналітики не очікують факторів, які могли б створити дефіцит навіть до 2027 року, а перспективи на 2026 рік залишаються "ведмежими". 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Путіна розповіли про позицію РФ щодо мирного плану США і чим він їх не влаштовує. 

Також ми розказували, чому Росія вимушена все частіше збільшувати знижку на свою нафту для окремих країн. Причиною цього стали американські санкції.

ціни на паливо Дональд Трамп долар нафта мирний план
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації