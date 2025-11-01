Забытые мечты атомной эры — ядерные изобретения и эксперименты, о которых мало кто знает

Ford Nucleon на ядерном двигателе. Фото: Interesting Engineering

В середине ХХ века мир переживал настоящий ядерный оптимизм. Казалось, что атом дает не только оружие невиданной силы, но и безграничный источник дешевой энергии, который изменит все — от транспорта до космоса.

О самых амбициозных, но в итоге провальных и забытых инновациях атомной эры рассказало издание Interesting Engineering.

Реклама

Читайте также:

NB-36H — атомный самолет, который так и не взлетел

США испытывали самолет Convair NB-36H "Crusader" со встроенным реактором, чтобы проверить, возможно ли питать авиацию ядерной энергией. Хотя реактор не запускал двигатели, проект помог исследовать радиационную защиту. Из-за рисков аварий его закрыли в 1957 году.

Проект "Орион" — космические корабли на взрывах

Физик Фримен Дайсон предлагал двигать корабли серией контролируемых ядерных взрывов. Проекты варьировались от 100-тонного межпланетного корабля до 10 000-тонного межзвездного "Ковчега", способного достичь Марса за недели или Альфы Центавра за человеческую жизнь. Но после подписания договора о запрете испытаний в космосе в 1963 году идею свернули.

Chrysler TV-8 — концептуальные атомные танки, которых так и не было

Американцы создали танк с герметичной башней, которая могла бы в будущем работать от мини-ядерного реактора. Его поразительной особенностью была башня в форме гондолы, в которой размещались не только экипаж и главная 90-мм пушка, но и двигатель, трансмиссия и топливный блок.

Все эти компоненты также размещались в водонепроницаемой оболочке, которая могла плавать и работать от электропривода. Но из-за сложности и непрактичности проект закрыли еще в 1956 году.

Ford Nucleon — автомобиль на реакторе

Даже в пик популярности бензиновых двигателей в 1950-х годах люди думали о способах воплотить электромобили в реальность. В отличие от современных концепций, инженеры 1950-х годов считали, что их можно сделать ядерными.

Футуристическая модель Ford Nucleon представляла будущее, где авто будут преодолевать тысячи километров без дозаправки. Однако из-за радиационных рисков "Нуклеон" остался лишь концептом.

Радиоактивные мячи для гольфа

Еще в 1950-х годах некий доктор Уильям Л. Дэвидсон из BF Goodrich представил мяч для гольфа, в который были встроены следовые количества радиоактивного материала, чтобы его можно было отслеживать с помощью счетчика Гейгера. Идея не прижилась: приборы были слишком дорогими.

"Проект Плаушер" — ядерные взрывы в мирных целях

Американские ученые хотели использовать контролируемые ядерные взрывы для масштабных проектов гражданского строительства, таких как рытье каналов, создание гаваней, стимулирование добычи природного газа и даже горнодобывающая промышленность. После нескольких испытаний стало ясно — вред для окружающей среды слишком велик.

"Дейви Крокетт" — ядерная пушка для пехоты

В 1960-х создали мини-ядерное оружие, которое могли запускать солдаты. Разработанная для использования пехотой армии США во время Холодной войны, это была безоткатная винтовочная система, способная стрелять ядерной боеголовкой мощностью от 10 до 20 тонн тротила. Но ее дальность была настолько малой, что операторы рисковали собственной жизнью.

Атомные мины

В разгар паранойи холодной войны и США, и Советский Союз разработали ядерные "мины" (точнее, атомные боеприпасы для разрушения), предназначенные для уничтожения наступающих вражеских сил или блокирования территории.

Они были разработаны для уничтожения ключевых горных перевалов, мостов или гаваней в случае вторжения советских войск. Концепция даже включала планы, при которых солдаты должны были прыгнуть с парашютами, заложить бомбу и убежать.

По некоторым данным, их даже разворачивали между 1964 и 1988 годами на разных театрах военных действий от Европы до Кореи и Голанских высот на Ближнем Востоке.

МБР, запускаемые с самолетов

В то время как стратеги времен холодной войны настаивали на разработке более гибких систем доставки ядерного оружия, инженеры исследовали идею межконтинентальных баллистических ракет (МБР) воздушного базирования.

Концепция предусматривала массивные летательные аппараты (такие как Lockheed C-5 "Galaxy"), которые будут перевозить и запускать полноразмерные ядерные ракеты с большой высоты, далеко от уязвимых наземных шахт.

В рамках Программы воздушно-мобильной целесообразности (Air Mobile Feasibility Program) в 1974 году успешно запустили МБР Minuteman с самолета C-5A над Тихим океаном, что доказало работоспособность концепции. Однако ее считали слишком опасной и дорогой для регулярного внедрения.

Ранее мы рассказывали, что в США появится ядерный энергетический гигант.

Также узнавайте, в какой стране ученые нашли ядерный реактор, который работал миллиарды лет.