Головна Індустрії Не лише зброя — ядерні винаходи, які виявилися провальними

Не лише зброя — ядерні винаходи, які виявилися провальними

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 17:25
Оновлено: 16:06
Забуті мрії атомної ери — ядерні винаходи та експерименти, про які мало хто знає
Ford Nucleon на ядерному двигуні. Фото: Interesting Engineering

У середині ХХ століття світ переживав справжній ядерний оптимізм. Здавалося, що атом дає не лише зброю небаченої сили, а й безмежне джерело дешевої енергії, яке змінить усе — від транспорту до космосу.

Про найамбітніші, але зрештою провальні та забуті інновації атомної ери розповіло видання Interesting Engineering.

NB-36H — атомний літак, який так і не злетів

США випробовували літак Convair NB-36H "Crusader" із вбудованим реактором, щоб перевірити, чи можливо живити авіацію ядерною енергією. Хоча реактор не запускав двигуни, проєкт допоміг дослідити радіаційний захист. Через ризики аварій його закрили у 1957 році.

Проєкт "Оріон" — космічні кораблі на вибухах

Фізик Фрімен Дайсон пропонував рухати кораблі серією контрольованих ядерних вибухів. Проєкти варіювалися від 100-тонного міжпланетного корабля до 10 000-тонного міжзоряного "Ковчега", здатного досягти Марса за тижні або Альфи Центавра за людське життя. Та після підписання договору про заборону випробувань у космосі 1963 року ідею згорнули.

Chrysler TV-8 — концептуальні атомні танки, яких так і не було

Американці створили танк із герметичною баштою, що могла б у майбутньому працювати від мініядерного реактора. Його разючою особливістю була башта у формі гондоли, в якій розміщувалися не лише екіпаж та головна 90-мм гармата, а й двигун, трансмісія та паливний блок.

Усі ці компоненти також розміщувалися у водонепроникній оболонці, яка могла плавати та працювати від електроприводу. Але через складність і непрактичність проєкт закрили ще в 1956 році. 

Ford Nucleon — автомобіль на реакторі

Навіть у пік популярності бензинових двигунів у 1950-х роках люди думали про способи втілити електромобілі в реальність. На відміну від сучасних концепцій, інженери 1950-х років вважали, що їх можна зробити ядерними.

Футуристична модель Ford Nucleon уявляла майбутнє, де авто долатимуть тисячі кілометрів без дозаправляння. Проте через радіаційні ризики "Нуклеон" залишився лише концептом.

Радіоактивні м’ячі для гольфу

Ще в 1950-х роках один доктор Вільям Л. Девідсон з BF Goodrich представив м'яч для гольфу, в який було вбудовано слідові кількості радіоактивного матеріалу, щоб його можна було відстежувати за допомогою лічильника Гейгера. Ідея не прижилася: прилади були надто дорогими.

"Проєкт Плаушер" —  ядерні вибухи з мирною метою

Американські вчені хотіли використовувати контрольовані ядерні вибухи для масштабних проєктів цивільного будівництва, таких як риття каналів, створення гаваней, стимулювання видобутку природного газу та навіть гірничодобувна промисловість. Після кількох випробувань стало ясно — шкода для довкілля занадто велика.

"Дейві Крокетт" — ядерна гармата для піхоти

У 1960-х створили міні-ядерну зброю, яку могли запускати солдати. Розроблена для використання піхотою армії США під час Холодної війни, це була безвідкатна гвинтівкова система, здатна стріляти ядерною боєголовкою потужністю від 10 до 20 тонн тротилу. Але її дальність була настільки малою, що оператори ризикували власним життям.   

Атомні міни

У розпал параної холодної війни і США, і Радянський Союз розробили ядерні "міни" (точніше, атомні боєприпаси для руйнування), призначені для знищення ворожих сил, що наступають, або блокування території.

Вони були розроблені для знищення ключових гірських перевалів, мостів або гаваней у разі вторгнення радянських військ. Концепція навіть включала плани, за яких солдати мали стрибнути з парашутами, закласти бомбу та втекти.

За деякими даними, їх навіть розгортали між 1964 і 1988 роками на різних театрах військових дій від Європи до Кореї та Голанських висот на Близькому Сході.

МБР, що запускалися з літаків

У той час, як стратеги часів холодної війни наполягали на розробці гнучкіших систем доставлення ядерної зброї, інженери досліджували ідею міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) повітряного базування.

Концепція передбачала масивні літальні апарати (такі як Lockheed C-5 "Galaxy"), які перевозитимуть та запускатимуть повнорозмірні ядерні ракети з великої висоти, далеко від вразливих наземних шахт.

В рамках Програми повітряно-мобільної доцільності (Air Mobile Feasibility Program) у 1974 році успішно запустили МБР Minuteman з літака C-5A над Тихим океаном, що довело працездатність концепції. Однак її вважали занадто небезпечною та дорогою для регулярного впровадження. 

Раніше ми розповідали, що у США з’явиться ядерний енергетичний гігант.

Також дізнавайтеся, у якій країні вчені знайшли ядерний реактор, який працював мільярди років.

ядерна зброя винахід енергія випробовування ядерна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
