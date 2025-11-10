Видео
Видео

Крупнейший энергопроект — что построит Великобритания

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 06:20
обновлено: 22:53
Ветроэлектростанция Dogger Bank вблизи Великобритании — зачем ее строят сейчас
Ветроэлектростанция. Фото: Dogger Bank

Великобритания построит мощную ветровую электростанцию Dogger Bank в Северном море, которая будет обеспечивать электроэнергией шесть миллионов домохозяйств ежегодно. Это крупнейший морской энергетический проект в мире.

Об этом сообщается на сайте Doggerbank.com.

Читайте также:

Ветроэлектростанция Dogger Bank вблизи Великобритании

Строительство электростанции будет происходить в три этапа, а численность рабочих достигнет 3,6 тысячи специалистов со всего Королевства. В течение следующих 35 лет планируется сохранение еще около 1,4 тысячи постоянных рабочих мест в сфере обслуживания, инженерии и логистики. Ожидается, что за время эксплуатации электростанции британская экономика заработает более 8 млрд евро и обеспечит тысячи рабочих мест.

Электроэнергия от турбин будет поступать в национальную сеть через высоковольтные подводные кабели постоянного тока — это первый проект в Британии, где применена система HVDC. На электростанции подключат гигантские турбины с мощностью 13 мегаватт. Каждый оборот ее 107-метровых лопастей будет генерировать столько энергии, что средний британский дом будет обеспечен электроэнергией минимум два дня.

Что еще стоит знать

Напомним, в мире появилось первое грузовое судно, на котором работает целая морская энергосистема. Сухогруз MV Vertom Tula плавает в море с установкой, которая состоит из 44 солнечных панелей. Они производят почти 79 кВт энергии на пике.

Энергосистему можно быстро установить или демонтировать панели - это очень важно для грузовых судов. Если надо, экипаж корабля сможет сложить их в пространство, которое соответствует 6-метровому контейнеру.

Ранее сообщалось, что Китай испытал плавучий ветровой генератор. Плавучую платформу создали для быстрой ликвидации последствий землетрясения или наводнений. Узнавайте также об открытии уникальной шахты в США, которая изменит мировую энергетику.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
