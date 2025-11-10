Вітроелектростанція Dogger Bank поблизу Великої Британії — навіщо її будують зараз

Вітроелектростанція. Фото: Dogger Bank

Велика Британія побудує потужну вітрову електростанцію Dogger Bank у Північному морі, яка забезпечуватиме електроенергією шість мільйонів домогосподарств щороку. Це найбільший морський енергетичний проєкт у світі.

Про це повідомляється на сайті Doggerbank.com.

Реклама

Читайте також:

Вітроелектростанція Dogger Bank поблизу Великої Британії

Будівництво електростанції відбуватиметься у три етапи, а чисельність робітників сягатиме 3,6 тисячі фахівців з усього Королівства. Впродовж наступних 35 років планується збереження ще близько 1,4 тисячі постійних робочих місць у сфері обслуговування, інженерії та логістики. Очікується, що за час експлуатації електростанції британська економіка заробить понад 8 млрд євро і забезпечить тисячі робочих місць.

Електроенергія від турбін надходитиме у національну мережу через високовольтні підводні кабелі постійного струму — це перший проєкт у Британії, де застосовано систему HVDC. На електростанції підключать гігантські турбіни з потужністю 13 мегаватів. Кожен оберт її 107-метрових лопатей генеруватиме стільки енергії, що середній британський будинок буде забезпечений електроенергією мінімум два дні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у світі з’явилося перше вантажне судно, на якому працює ціла морська енергосистема. Суховантаж MV Vertom Tula плаває у морі з установкою, яка складається з 44 сонячних панелей. Вони вироблять майже 79 кВт енергії на піку.

Енергосистему можна швидко встановити або демонтувати панелі — це дуже важливо для вантажних суден. Якщо треба, екіпаж корабля зможе скласти їх у простір, який відповідає 6-метровому контейнеру.

Раніше повідомлялося, що Китай випробував плавучий вітровий генератор. Плавучу платформу створили для швидкої ліквідації наслідків землетрусу чи повеней. Дізнавайтесь також про відкриття унікальної шахти у США, яка змінить світову енергетику.