Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Найбільший енергопроєкт — що збудує Велика Британія

Найбільший енергопроєкт — що збудує Велика Британія

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 06:20
Оновлено: 22:53
Вітроелектростанція Dogger Bank поблизу Великої Британії — навіщо її будують зараз
Вітроелектростанція. Фото: Dogger Bank

Велика Британія побудує потужну вітрову електростанцію Dogger Bank у Північному морі, яка забезпечуватиме електроенергією шість мільйонів домогосподарств щороку. Це найбільший морський енергетичний проєкт у світі.

Про це повідомляється на сайті Doggerbank.com.

Реклама
Читайте також:

Вітроелектростанція Dogger Bank поблизу Великої Британії

Будівництво електростанції відбуватиметься у три етапи, а чисельність робітників сягатиме 3,6 тисячі фахівців з усього Королівства. Впродовж наступних 35 років планується збереження ще близько 1,4 тисячі постійних робочих місць у сфері обслуговування, інженерії та логістики. Очікується, що за час експлуатації електростанції британська економіка заробить понад 8 млрд євро і забезпечить тисячі робочих місць.

Електроенергія від турбін надходитиме у національну мережу через високовольтні підводні кабелі постійного струму — це перший проєкт у Британії, де застосовано систему HVDC. На електростанції підключать гігантські турбіни з потужністю 13 мегаватів. Кожен оберт її 107-метрових лопатей генеруватиме стільки енергії, що середній британський будинок буде забезпечений електроенергією мінімум два дні. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у світі з’явилося перше вантажне судно, на якому працює ціла морська енергосистема. Суховантаж MV Vertom Tula плаває у морі з установкою, яка складається з 44 сонячних панелей. Вони вироблять майже 79 кВт енергії на піку. 

Енергосистему можна швидко встановити або демонтувати панелі — це дуже важливо для вантажних суден. Якщо треба, екіпаж корабля зможе скласти їх у простір, який відповідає 6-метровому контейнеру.

Раніше повідомлялося, що Китай випробував плавучий вітровий генератор. Плавучу платформу створили для швидкої ліквідації наслідків землетрусу чи повеней. Дізнавайтесь також про відкриття унікальної шахти у США, яка змінить світову енергетику.

Північне море будівництво Велика Британія енергосистема вітрові електростанції
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації