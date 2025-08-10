На военной базе Британии произошел радиационный инцидент — что случилось

Британская субмарина в порту. Фото: Reuters

Из-за прорыва устаревших и изношенных труб на одной из самых засекреченных ядерных баз Великобритании в море попала радиоактивная вода. Причиной аварии стало многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Почему произошла утечка радиоактивных веществ

Утечка произошла на объекте, где хранится арсенал британских ядерных боеголовок. Из-за неоднократных разрывов старых труб радиоактивные вещества попали в морское озеро Лох-Лонг, расположенное на западе Шотландии недалеко от Глазго.

Расследование показало, что Королевский флот не обеспечил надлежащего ухода за разветвленной системой из 1500 водопроводных линий на базе.

База в Коулпорте на берегах Лох-Лонг является стратегическим и хорошо защищенным военным объектом, где хранятся боеголовки для подводных лодок Trident.

Документы Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa) свидетельствуют, что на момент инцидента около половины оборудования на базе уже превысило свой эксплуатационный срок.

В Sepa отметили, что утечку вызвали просчеты в техническом обслуживании, что привело к выбросу низкоуровневых радиоактивных отходов, в частности трития, который используется в ядерных боезарядах.

В отчете за 2022 год ведомство раскритиковало флот за постоянное игнорирование проблем в зоне хранения боеголовок и признало планы замены старых труб ненадлежащими.

Как Великобритания пыталась скрыть инцидент

Оказалось, что данные об инциденте пытались скрыть. Информация содержалась в закрытых отчетах проверок и служебной переписке, которые получил расследовательский ресурс Ferret и обнародовала газета Guardian. Их публикации долгое время противодействовали как Sepa, так и Министерство обороны.

Документы стали доступными после решения шотландского комиссара по вопросам информации Дэвида Гамильтона, который после шестилетней юридической борьбы журналистов обязал их обнародовать.

Хотя правительство Великобритании настаивало на сохранении секретности, ссылаясь на национальную безопасность, Гамильтон постановил, что речь идет скорее о репутационных рисках.

В результате, после дополнительных задержек и запросов Минобороны об отсрочке, в августе материалы об утечке радиоактивной воды были обнародованы.

Ранее мы писали, что в Украине уран добывают на трех шахтах Кировоградщины. Это стратегически важно, особенно во время войны и атак РФ на энергосистему, ведь он является ключевым элементом ядерного топлива для АЭС.

Также мы рассказывали, что прошло более 30 лет после аварии на ЧАЭС, но зона отчуждения до сих пор привлекает внимание мира, оставаясь местом научных исследований и туристических визитов.