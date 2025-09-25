На Ближнем Востоке построят новый нефтепровод — как это повлияет на мировой рынок

Работники на трубопроводе. Фото: Unsplash

Между Ираком и Оманом построят новый экспортный маршрут для иракской сырой нефти. Это представляет собой ключевое развитие энергетической инфраструктуры Ближнего Востока, которое потенциально может изменить динамику региональной транспортировки нефти.

Об этом сообщает издание Discovery Alert.

Реклама

Читайте также:

Что предусматривает соглашение о нефтепроводах Ирак-Оман

Соглашение о нефтепроводах между Ираком и Оманом представляет собой стратегическое партнерство между Багдадом и Маскатом, направленное на создание нового экспортного маршрута для иракской сырой нефти.

Это предварительное соглашение, достигнутое в начале 2025 года, определяет планы строительства трубопровода, который соединит южные нефтяные месторождения Ирака в Басре с быстро развивающимся портом Дукм в Омане. Соглашение включает значительные хранилища нефти, разработанные для долгосрочной стратегической гибкости и доступа к региональному рынку.

Трубопровод обеспечит Ираку крайне необходимый альтернативный путь экспорта в обход традиционных морских узких пропускных пунктов.

Зачем Ираку новый нефтепровод

Почти 90% иракской нефти сейчас проходит через терминалы в Персидском заливе, что делает страну уязвимой к региональной напряженности, которая может повлиять на морское судоходство через Ормузский пролив.

Предложенный трубопровод в Оман обеспечит важный альтернативный экспортный маршрут, что позволит Ираку поддерживать потоки нефти даже в периоды обострения регионального конфликта.

Как это повлияет на региональную геополитику

Этот трубопровод создаст новый энергетический коридор в обход как Персидского залива, так и Красного моря, что потенциально уменьшит стратегическое значение традиционных морских узких пунктов. Это смещение может иметь долгосрочные последствия для приоритетов морской безопасности в регионе.

Создавая альтернативный экспортный маршрут, который обходит строго контролируемые судоходные пути Персидского залива, трубопровод предлагает большую гибкость для региональных производителей нефти, одновременно потенциально уменьшая влияние стран, контролирующих ключевые морские пути.

Как трубопровод может повлиять на мировые рынки нефти

Трубопровод усилит способность Ирака надежно поставлять на азиатские рынки, в частности на Китай и Индию, которые становятся все более важными направлениями для ближневосточной сырой нефти. Эта повышенная безопасность поставок может укрепить позиции Ирака как приоритетного поставщика для этих развивающихся стран.

Новая экспортная инфраструктура также может повлиять на региональную разницу в ценах, изменив транспортные расходы и сроки доставки. Возможность обойти Персидский залив может создать возможности для более конкурентного ценообразования на иракскую сырую нефть на определенных рынках.

Когда ожидается ввод в эксплуатацию трубопровода Ирак-Оман

Хотя конкретные сроки остаются предварительными, отраслевые аналитики предполагают, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию до 2028-2030 годов, при условии, что строительство начнется в течение следующих 12-18 месяцев. Сроки реализации проекта в значительной степени будут зависеть от выбранного маршрута и условий финансирования.

Ранее мы рассказывали, что ученые выяснили, почему нефтяные скважины слишком быстро высыхают.

Также узнавайте, как отреагировал нефтяной рынок на провокации РФ в отношении НАТО.