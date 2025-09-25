На Близькому Сході збудують новий нафтопровід — як це вплине на світовий ринок

Працівники на трубопроводі. Фото: Unsplash

Між Іраком та Оманом збудують новий експортний маршрут для іракської сирої нафти. Це являє собою ключовий розвиток енергетичної інфраструктури Близького Сходу, який потенційно може змінити динаміку регіонального транспортування нафти.

Що передбачає угода про нафтопроводи Ірак-Оман

Угода про нафтопроводи між Іраком та Оманом являє собою стратегічне партнерство між Багдадом та Маскатом, спрямоване на створення нового експортного маршруту для іракської сирої нафти.

Ця попередня угода, досягнута на початку 2025 року, окреслює плани будівництва трубопроводу, що з'єднає південні нафтові родовища Іраку в Басрі з портом Дукм, що швидко розвивається, в Омані. Угода включає значні сховища нафти, розроблені для довгострокової стратегічної гнучкості та доступу до регіонального ринку.

Трубопровід забезпечить Іраку вкрай необхідний альтернативний шлях експорту в обхід традиційних морських вузьких пропускних пунктів.

Навіщо Іраку новий нафтопровід

Майже 90% іракської нафти наразі проходить через термінали в Перській затоці, що робить країну вразливою до регіональної напруженості, яка може вплинути на морське судноплавство через Ормузьку протоку.

Запропонований трубопровід до Оману забезпечить важливий альтернативний експортний маршрут, що дозволить Іраку підтримувати потоки нафти навіть у періоди загострення регіонального конфлікту.

Як це вплине на регіональну геополітику

Цей трубопровід створить новий енергетичний коридор в обхід як Перської затоки, так і Червоного моря, що потенційно зменшить стратегічне значення традиційних морських вузьких пунктів. Цей зсув може мати довгострокові наслідки для пріоритетів морської безпеки в регіоні.

Створюючи альтернативний експортний маршрут, який обходить суворо контрольовані судноплавні шляхи Перської затоки, трубопровід пропонує більшу гнучкість для регіональних виробників нафти, водночас потенційно зменшуючи вплив країн, які контролюють ключові морські шляхи.

Як трубопровід може вплинути на світові ринки нафти

Трубопровід посилить здатність Іраку надійно постачати на азійські ринки, зокрема на Китай та Індію, які стають дедалі важливішими напрямками для близькосхідної сирої нафти. Ця підвищена безпека поставок може зміцнити позиції Іраку як пріоритетного постачальника для цих країн, що розвиваються.

Нова експортна інфраструктура також може вплинути на регіональну різницю в цінах, змінивши транспортні витрати та терміни доставки. Можливість обійти Перську затоку може створити можливості для більш конкурентного ціноутворення на іракську сиру нафту на певних ринках.

Коли очікується введення в експлуатацію трубопроводу Ірак-Оман

Хоча конкретні терміни залишаються попередніми, галузеві аналітики припускають, що трубопровід може запровадити в експлуатацію до 2028-2030 років, за умови, що будівництво розпочнеться протягом наступних 12-18 місяців. Терміни реалізації проєкту значною мірою залежатимуть від обраного маршруту та умов фінансування.

