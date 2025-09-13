Необычный соляной снегопад в Мертвом море удивил ученых

Соль на берегу моря. Фото: Freepik

Мертвое море, уникальный природный феномен, стало ареной для одного из самых загадочных геологических процессов — образования соляного снега. Это явление, которое исследователи называют "снегопадом соли", открывает новые горизонты в понимании того, как формируются огромные соляные отложения, скрывающиеся в недрах Земли.

В глубинах водоема ученые наблюдали, как кристаллы соли падали, словно белые хлопья, создавая иллюзию зимнего занавеса под водой, пишет Dailygalaxy.

"Сегодня Мертвое море — единственное место в мире, где мы можем изучать механизм этих процессов", — подчеркнул профессор Калифорнийского университета Эккарт Мейбург.

Геологические процессы образования соляных отложений

Явление соляного снега проливает свет на один из самых редких природных процессов Земли. В отличие от других гиперсолевых регионов, где отложения уже стабилизировались, в Мертвом море они активно формируются.

Пластовые структуры из соли могут простираться на километры и достигать толщины более одного километра. Подобные массивы существуют и под Красным и Средиземным морями, но там они образовывались еще в древности.

Динамика соляного снегопада

Феномен возникает благодаря сложному взаимодействию температуры и солености. Летом поверхностные воды становятся теплее и более насыщенными солью из-за сильного испарения. Впоследствии они охлаждаются и опускаются вниз, тогда как более глубокие, холодные и менее соленые воды поднимаются вверх.

Это вертикальное перемешивание вызывает кристаллизацию в средних слоях и создает впечатление, что соль падает снизу вверх.

"Мы фактически видим, как океан сам создает собственные осадки, но вместо дождя или снега — это чистая соль", — пояснил Мейбург.

Сезонность образования соляных структур

Ученые отмечают, что подобные процессы чаще всего происходят зимой, однако летние случаи особенно редки. Именно они дают больше всего информации о механизме формирования соляных отложений.

Такие сезонные перемешивания запускают образование соляных труб, куполов и даже целых подземных гор, которые постепенно растут на дне моря.

Почему Мертвое море уникально для исследований

В большинстве других соленых озер осадки возникают преимущественно в засушливые периоды и на небольших глубинах. Мертвое море кардинально отличается: здесь отложения формируются круглый год и на значительных глубинах. Именно это позволяет ученым моделировать древние геологические процессы, которые происходили миллионы лет назад.

"То, что мы наблюдаем в Мертвом море сейчас, помогает понять, как формировались крупнейшие соляные массивы на планете", — подчеркнул Мейбург.

