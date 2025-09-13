Незвичний соляний снігопад у Мертвому морі здивував учених

Сіль на березі моря. Фото: Freepik

Мертве море, унікальний природний феномен, стало ареною для одного з найзагадковіших геологічних процесів — утворення соляного снігу. Це явище, яке дослідники називають "снігопадом солі", відкриває нові горизонти у розумінні того, як формуються величезні соляні відкладення, що ховаються в надрах Землі.

У глибинах водойми вчені спостерігали, як кристали солі падали, немов білі пластівці, створюючи ілюзію зимової завії під водою, пише Dailygalaxy.

"Сьогодні Мертве море — єдине місце у світі, де ми можемо вивчати механізм цих процесів", — наголосив професор Каліфорнійського університету Еккарт Мейбург.

Геологічні процеси утворення соляних відкладень

Явище соляного снігу проливає світло на один із найрідкісніших природних процесів Землі. На відміну від інших гіперсолоних регіонів, де відкладення вже стабілізувалися, у Мертвому морі вони активно формуються.

Пластові структури з солі можуть простягатися на кілометри й досягати товщини понад один кілометр. Подібні масиви існують і під Червоним та Середземним морями, але там вони утворювалися ще в давнину.

Динаміка соляного снігопаду

Феномен виникає завдяки складній взаємодії температури та солоності. Влітку поверхневі води стають теплішими та більш насиченими сіллю через сильне випаровування. Згодом вони охолоджуються й опускаються вниз, тоді як глибші, холодніші й менш солоні води піднімаються вгору.

Це вертикальне перемішування спричиняє кристалізацію в середніх шарах і створює враження, що сіль падає знизу вгору.

"Ми фактично бачимо, як океан сам створює власні опади, але замість дощу чи снігу — це чиста сіль", — пояснив Мейбург.

Сезонність утворення соляних структур

Науковці зазначають, що подібні процеси найчастіше відбуваються взимку, проте літні випадки особливо рідкісні. Саме вони дають найбільше інформації про механізм формування соляних відкладень. Такі сезонні перемішування запускають утворення соляних труб, куполів і навіть цілих підземних гір, які поступово ростуть на дні моря.

Чому Мертве море унікальне для досліджень

У більшості інших солоних озер опади виникають переважно в посушливі періоди й на невеликих глибинах. Мертве море кардинально відрізняється: тут відкладення формуються цілий рік і на значних глибинах. Саме це дозволяє вченим моделювати стародавні геологічні процеси, які відбувалися мільйони років тому.

"Те, що ми спостерігаємо в Мертвому морі зараз, допомагає зрозуміти, як формувалися найбільші соляні масиви на планеті", — підкреслив Мейбург.

Як повідомлялось, Велике Солоне озеро в США стрімко міліє, але цей процес відкрив нове наукове відкриття. На оголеному дні озера екологи виявили вкриті очеретом "оазиси", які допомагають зрозуміти підземні водні системи.

Також сіль, яку часто називають "білим золотом", має багату історію, що сягає глибокої давнини. Вона відігравала ключову роль у формуванні економіки та впливала на розвиток торгівлі та війн. Хоча Європа має значні поклади, її видобуток і значення для сучасного світу не обмежуються лише цією частиною світу.