Крупнейшее месторождение лития в Европе — где расположено и что происходит с добычей

Спецтехника на месторождении. Фото: Reinhard Jahn

Украина обладает настоящим стратегическим ресурсом — крупнейшими в Европе запасами лития. Основные месторождения расположены в трех регионах: Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Наиболее перспективным и исследованным является Полоховское месторождение в Кировоградской области, которое считается ключевым для развития украинской литиевой отрасли.

Запасы этого настолько значительны, что Украина может войти в десятку мировых лидеров по добыче этого металла, сообщает "Суспільне".

Почему литий называют белой нефтью

Литий — это не просто металл, а основа современной энергетической революции. Его активно применяют в:

производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и ноутбуков;

медицинской и химической промышленности;

авиационной и космической технике;

атомной энергетике в качестве теплоносителя.

Именно поэтому литий получил неофициальное название "белая нефть XXI века". Он легче воды, обладает уникальными свойствами и становится все дороже. Если еще в 1990 году тонна стоила около двух тысяч долларов, сейчас цена превышает 20 тысяч.

Как рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом института геологических наук Национальной академии наук Елена Ремезова, спрос на него растет ежегодно: в 2021-м мир потребил полмиллиона тонн карбоната лития (LCE), а к 2028-му прогнозируют более шести миллионов тонн. Поэтому литий становится главным металлом новой эпохи.

Кто контролирует мировой рынок лития

Рынок лития уже стал ареной геополитической борьбы. Сейчас Китай контролирует более 60% мирового рынка редкоземельных металлов. А США пытаются ослабить его монополию, развивая собственные источники поставок.

В то же время Украина может стать стратегической альтернативой для Европы, уменьшив зависимость от азиатских поставщиков.

Специалисты считают, что контроль над литием будет определять будущее технологий, энергетики и даже политического влияния в мире.

Что известно о Полоховском месторождении лития

Полоховское месторождение в Кировоградской области — главная надежда украинской литиевой индустрии. Геологическая разведка показала, что оно содержит около 500 тысяч тонн лития, что является впечатляющим показателем в глобальном масштабе.

Разведку этого месторождения начали еще девять лет назад. С 2016 года специальное разрешение на его разработку имеет предприятие "Укрлитийдобыча". Компания провела геолого-экономическую оценку, защитила запасы в государственной комиссии и подготовила техническую документацию для старта добычи.

Какие перспективы добычи лития в Украине

Как отметил директор и главный геолог "Укрлитийдобыча" Михаил Гейченко, в Полоховском месторождении можно добыть 27 миллионов тонн руды петалита, из которой получают чистый литий.

"Если добыча составит 1,5 миллиона тонн руды в год, месторождение сможет работать не менее 20 лет", — говорит он.

На будущем промышленном комплексе планируется создать:

500-700 рабочих мест;

горно-обогатительную фабрику;

новую инфраструктуру — дороги, магазины, прачечные, столовые и сервисы для работников.

Пока в объект уже вложено более 10 миллионов долларов, а полная реализация проекта оценивается в сотни миллионов.

Как сообщалось, исследователи создали новый метод переработки аккумуляторов, который использует собственную накопленную энергию элементов для обработки материалов. Это инновационное решение позволяет восстановить до 60% лития и ключевых металлов из использованных батарей.

Также мы рассказывали, что спрос на литий неуклонно растет из-за его ключевой роли в производстве аккумуляторов для электромобилей, мобильных устройств и потребностей "зеленой" энергетики. Поскольку ожидается дальнейший значительный рост потребности в литии для глобального энергетического сектора, США инвестируют в крупный проект для обеспечения собственного производства этого стратегически важного ресурса.