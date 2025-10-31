Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Літієвий лідер — де в Європі розташоване найбільше родовище

Літієвий лідер — де в Європі розташоване найбільше родовище

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:25
Оновлено: 12:18
Найбільше родовище літію в Європі — де розташоване та що відбувається з видобутком
Спецтехніка на родовищі. Фото: Reinhard Jahn

Україна володіє справжнім стратегічним ресурсом — найбільшими у Європі запасами літію. Основні родовища розташовані у трьох регіонах: Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях. Найбільш перспективним і дослідженим є Полохівське родовище на Кіровоградщині, яке вважається ключовим для розвитку української літієвої галузі.

Запаси цього настільки значні, що Україна може увійти до десятки світових лідерів із видобутку цього металу, повідомляє "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Чому літій називають білою нафтою

Літій — це не просто метал, а основа сучасної енергетичної революції. Його активно застосовують у:

  • виробництві акумуляторів для електромобілів, смартфонів і ноутбуків;
  • медичній і хімічній промисловості;
  • авіаційній та космічній техніці;
  • атомній енергетиці як теплоносій.

Саме через це літій отримав неофіційну назву "біла нафта XXI століття". Він легший за воду, має унікальні властивості й стає все дорожчим. Якщо ще у 1990 році тонна коштувала близько двох тисяч доларів, нині ціна перевищує 20 тисяч.

Як розповіла докторка геологічних наук, завідувачка відділу інституту геологічних наук Національної академії наук Олена Ремезова, попит на нього зростає щороку: у 2021-му світ спожив пів мільйона тонн карбонату літію (LCE), а до 2028-го прогнозують понад шість мільйонів тонн. Тому літій стає головним металом нової епохи.

Хто контролює світовий ринок літію

Ринок літію вже став ареною геополітичної боротьби. Зараз Китай контролює понад 60% світового ринку рідкісноземельних металів. А США намагаються послабити його монополію, розвиваючи власні джерела постачання.

Водночас Україна може стати стратегічною альтернативою для Європи, зменшивши залежність від азійських постачальників.

Фахівці вважають, що контроль над літієм визначатиме майбутнє технологій, енергетики та навіть політичного впливу у світі.

Що відомо про Полохівське родовище літію

Полохівське родовище в Кіровоградській області — головна надія української літієвої індустрії. Геологічна розвідка показала, що воно містить близько 500 тисяч тонн літію, що є вражаючим показником у глобальному масштабі.

Розвідку цього родовища розпочали ще дев’ять років тому. З 2016 року спеціальний дозвіл на його розробку має підприємство "Укрлітійвидобування". Компанія провела геолого-економічну оцінку, захистила запаси в державній комісії та підготувала технічну документацію для старту видобутку.

Які перспективи видобутку літію в Україні

Як наголосив  директор і головний геолог "Укрлітійвидобування" Михайло Гейченко, у Полохівському родовищі можна видобути 27 мільйонів тонн руди петаліту, з якої отримують чистий літій. 

"Якщо видобуток становитиме 1,5 мільйона тонн руди на рік, родовище зможе працювати не менше 20 років", — каже він.

На майбутньому промисловому комплексі планується створити:

  • 500-700 робочих місць;
  • гірничозбагачувальну фабрику;
  • нову інфраструктуру — дороги, магазини, пральні, їдальні та сервіси для працівників.

Поки в об’єкт уже вкладено понад 10 мільйонів доларів, а повна реалізація проєкту оцінюється у сотні мільйонів.

Як повідомлялось, дослідники створили новий метод перероблювання акумуляторів, який використовує власну накопичену енергію елементів для обробки матеріалів. Це інноваційне рішення дозволяє відновити до 60% літію та ключових металів з використаних батарей.

Також ми розповідали, що попит на літій неухильно зростає через його ключову роль у виробництві акумуляторів для електромобілів, мобільних пристроїв та потреб "зеленої" енергетики. Оскільки очікується подальше значне зростання потреби в літії для глобального енергетичного сектору, США інвестують у великий проєкт для забезпечення власного виробництва цього стратегічно важливого ресурсу.

Україна видобуток метал видобуток руд літій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації