Найбільше родовище літію в Європі — де розташоване та що відбувається з видобутком

Україна володіє справжнім стратегічним ресурсом — найбільшими у Європі запасами літію. Основні родовища розташовані у трьох регіонах: Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях. Найбільш перспективним і дослідженим є Полохівське родовище на Кіровоградщині, яке вважається ключовим для розвитку української літієвої галузі.

Запаси цього настільки значні, що Україна може увійти до десятки світових лідерів із видобутку цього металу, повідомляє "Суспільне".

Чому літій називають білою нафтою

Літій — це не просто метал, а основа сучасної енергетичної революції. Його активно застосовують у:

виробництві акумуляторів для електромобілів, смартфонів і ноутбуків;

медичній і хімічній промисловості;

авіаційній та космічній техніці;

атомній енергетиці як теплоносій.

Саме через це літій отримав неофіційну назву "біла нафта XXI століття". Він легший за воду, має унікальні властивості й стає все дорожчим. Якщо ще у 1990 році тонна коштувала близько двох тисяч доларів, нині ціна перевищує 20 тисяч.

Як розповіла докторка геологічних наук, завідувачка відділу інституту геологічних наук Національної академії наук Олена Ремезова, попит на нього зростає щороку: у 2021-му світ спожив пів мільйона тонн карбонату літію (LCE), а до 2028-го прогнозують понад шість мільйонів тонн. Тому літій стає головним металом нової епохи.

Хто контролює світовий ринок літію

Ринок літію вже став ареною геополітичної боротьби. Зараз Китай контролює понад 60% світового ринку рідкісноземельних металів. А США намагаються послабити його монополію, розвиваючи власні джерела постачання.

Водночас Україна може стати стратегічною альтернативою для Європи, зменшивши залежність від азійських постачальників.

Фахівці вважають, що контроль над літієм визначатиме майбутнє технологій, енергетики та навіть політичного впливу у світі.

Що відомо про Полохівське родовище літію

Полохівське родовище в Кіровоградській області — головна надія української літієвої індустрії. Геологічна розвідка показала, що воно містить близько 500 тисяч тонн літію, що є вражаючим показником у глобальному масштабі.

Розвідку цього родовища розпочали ще дев’ять років тому. З 2016 року спеціальний дозвіл на його розробку має підприємство "Укрлітійвидобування". Компанія провела геолого-економічну оцінку, захистила запаси в державній комісії та підготувала технічну документацію для старту видобутку.

Які перспективи видобутку літію в Україні

Як наголосив директор і головний геолог "Укрлітійвидобування" Михайло Гейченко, у Полохівському родовищі можна видобути 27 мільйонів тонн руди петаліту, з якої отримують чистий літій.

"Якщо видобуток становитиме 1,5 мільйона тонн руди на рік, родовище зможе працювати не менше 20 років", — каже він.

На майбутньому промисловому комплексі планується створити:

500-700 робочих місць;

гірничозбагачувальну фабрику;

нову інфраструктуру — дороги, магазини, пральні, їдальні та сервіси для працівників.

Поки в об’єкт уже вкладено понад 10 мільйонів доларів, а повна реалізація проєкту оцінюється у сотні мільйонів.

Як повідомлялось, дослідники створили новий метод перероблювання акумуляторів, який використовує власну накопичену енергію елементів для обробки матеріалів. Це інноваційне рішення дозволяє відновити до 60% літію та ключових металів з використаних батарей.

Також ми розповідали, що попит на літій неухильно зростає через його ключову роль у виробництві акумуляторів для електромобілів, мобільних пристроїв та потреб "зеленої" енергетики. Оскільки очікується подальше значне зростання потреби в літії для глобального енергетичного сектору, США інвестують у великий проєкт для забезпечення власного виробництва цього стратегічно важливого ресурсу.