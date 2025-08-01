Где рождается сталь — крупнейшие центры черной металлургии в Украине

Обработка железа. Фото: Freepik

Украина — одна из ведущих стран Европы в сфере черной металлургии, с мощной индустриальной базой, сформировавшейся еще в советские времена и продолжающей играть важную роль в экономике государства. В нескольких регионах нашей страны работают крупные металлургические комбинаты, производящие сталь, чугун, прокат и другую продукцию, необходимую для машиностроения, строительства и экспорта.

Новини.LIVE рассказывают о крупнейших центрах черной металлургии в Украине.

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Где расположены крупнейшие металлургические комбинаты

Крупнейшие центры черной металлургии, как говорится на портале Освіта.ua, сосредоточены в восточной и центральной частях Украины. В частности, в таких городах, как:

Кривой Рог — настоящий символ горно-металлургической промышленности. Именно здесь расположены крупнейшие карьеры по добыче железной руды и комбинаты полного цикла, в частности "АрселорМиттал Кривой Рог". Мощности города обеспечивают производство стали, проката, проволоки и арматуры, которые экспортируются в десятки стран мира. Запорожье — еще один город с мощной металлургической традицией. Предприятия, такие как "Запорожсталь", входят в крупные холдинги и производят чугун, сталь, рулонную сталь и другую металлопродукцию. Заводы города модернизируются, внедряются новые экологические стандарты, что делает Запорожье примером устойчивого развития отрасли. Днепр и Каменское — традиционные металлургические города. Здесь функционируют заводы, которые производят не только черные металлы, но и специальную металлургическую продукцию для машиностроения, авиации, судостроения. Такие предприятия как Днепровский металлургический завод или "Интерпайп" имеют важное значение для внутреннего рынка.

Еще одним мощным центром до войны был Мариуполь, где работали два крупных предприятия: "Азовсталь" и "ММК имени Ильича". Вместе они обеспечивали до 40% производства стали в Украине. К сожалению, в результате боевых действий в 2022 году оба завода подверглись катастрофическим разрушениям, а город временно оккупирован.

Несмотря на потери, вызванные войной, украинская черная металлургия имеет большой потенциал для восстановления и модернизации. В послевоенный период именно ее развитие может стать катализатором для экономического роста, привлечения инвестиций и восстановления инфраструктуры.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия объявила о запуске мониторинга торговли ломом, в частности черных металлов, алюминия и меди. Это решение приняли из-за жалоб металлургов на нехватку сырья и риск остановки производства.

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