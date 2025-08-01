Де народжується сталь — найбільші центри чорної металургії в Україні

Обробка заліза. Фото: Freepik

Україна — одна з провідних країн Європи у сфері чорної металургії, з потужною індустріальною базою, що сформувалася ще в радянські часи й продовжує відігравати важливу роль в економіці держави. В кількох регіонах нашої країни працюють великі металургійні комбінати, що виробляють сталь, чавун, прокат та іншу продукцію, необхідну для машинобудування, будівництва й експорту.

Новини. LIVE розповідають про найбільші центри чорної металургії в Україні.

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Де розташовані найбільші металургійні комбінати

Найбільші центри чорної металургії, як йдеться на порталі Освіта.ua, зосереджені у східній та центральній частинах України. Зокрема, у таких містах, як:

Кривий Ріг — справжній символ гірничо-металургійної промисловості. Саме тут розташовані найбільші кар’єри з видобутку залізної руди та комбінати повного циклу, зокрема "АрселорМіттал Кривий Ріг". Потужності міста забезпечують виробництво сталі, прокату, дроту та арматури, що експортуються у десятки країн світу. Запоріжжя — ще одне місто з потужною металургійною традицією. Підприємства, як от "Запоріжсталь", входять до великих холдингів і виробляють чавун, сталь, рулонну сталь та іншу металопродукцію. Заводи міста модернізуються, впроваджуються нові екологічні стандарти, що робить Запоріжжя прикладом сталого розвитку галузі. Дніпро та Кам’янське — традиційні металургійні міста. Тут функціонують заводи, які виробляють не тільки чорні метали, а й спеціальну металургійну продукцію для машинобудування, авіації, суднобудування. Такі підприємства як Дніпровський металургійний завод чи "Інтерпайп" мають важливе значення для внутрішнього ринку.

Ще одним потужним центром до війни був Маріуполь, де працювали два великі підприємства: "Азовсталь" і "ММК імені Ілліча". Разом вони забезпечували до 40% виробництва сталі в Україні. На жаль, унаслідок бойових дій 2022 року обидва заводи зазнали катастрофічних руйнувань, а місто тимчасово окуповане.

Попри втрати, які спричинила війна, українська чорна металургія має великий потенціал для відновлення й модернізації. У післявоєнний період саме її розвиток може стати каталізатором для економічного зростання, залучення інвестицій та відбудови інфраструктури.

Раніше ми писали, що Європейська комісія оголосила про запуск моніторингу торгівлі брухтом, зокрема чорних металів, алюмінію та міді. Це рішення ухвалили через скарги металургів на нестачу сировини та ризик зупинки виробництва.

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