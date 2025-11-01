Где добывают кварцевый песок в Украине — основные месторождения

Кристаллы кварца. Фото: Etsy

Украина имеет значительные запасы кварца — минерала, формирующего основу многих технологий будущего. Его используют в производстве стекла, микросхем, солнечных панелей и даже в создании искусственного камня.

Благодаря чистоте и доступности украинский кварцевый песок становится все более востребованным на международном рынке, отмечают в Институте геологии.

Месторождения кварцевого песка в Украине

Крупнейшие залежи кварца сосредоточены в Житомирской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Кировоградской и Донецкой областях. По данным геологических исследований, именно эти регионы имеют самую высокую концентрацию качественного кварцита.

Сейчас активно разрабатывают три основных месторождения:

Овручское (Житомирская область) — крупнейшее и старейшее в Украине, работает с 1936 года и ежегодно добывает более 2 млн тонн кварцита;

Толкачевское — поставляет кварц для крупных промышленных предприятий, в частности Запорожского ферросплавного завода;

Малоскелеватское (Кировоградская область) — обеспечивает сырьем производство стекла и строительных материалов.

Также активно разрабатывают Ивановское месторождение, где добывают кварц для стекольной и керамической промышленности.

Использование украинского кварца

Кварц — один из самых универсальных минералов, который обладает высокой прочностью, термостойкостью и химической инертностью. Благодаря этим свойствам он стал незаменимым в ключевых отраслях.

Основные направления использования:

Ферросплавная промышленность. Кварциты из Овручского месторождения применяют в производстве сплавов, необходимых для металлургии. Строительство. Кварцевый песок является основой для изготовления бетона, асфальта, клеев и штукатурок. Производство стекла и керамики. Дружбовский карьер в Житомирской области поставляет кварцевый песок для изготовления стеклянных и керамических изделий. Электроника. Благодаря пьезоэлектрическим свойствам кварц применяют в производстве часов, сенсоров и микросхем. Солнечная энергетика. Кремнезем, содержащийся в кварце, является основным материалом для изготовления солнечных панелей.

Значение кварцевого песка для экономики Украины

Спрос на украинский кварц растет, особенно со стороны стран ЕС, которые переходят на зеленую энергетику.

"Это стимулирует разработку новых карьеров и модернизацию существующих предприятий. Добыча кварца приносит стабильный доход в государственный бюджет и создает рабочие места в регионах", — отмечают специалисты.

