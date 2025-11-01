Відео
Кварцовий пісок в Україні — де розташовані родовища

Кварцовий пісок в Україні — де розташовані родовища

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 10:35
Оновлено: 09:47
Де видобувають кварцовий пісок в Україні — основні родовища
Кристали кварцу. Фото: Etsy

Україна має значні запаси кварцу — мінералу, що формує основу багатьох технологій майбутнього. Його використовують у виробництві скла, мікросхем, сонячних панелей і навіть у створенні штучного каменю. 

Завдяки чистоті та доступності український кварцовий пісок стає все більш затребуваним на міжнародному ринку, зазначають в Інституті геології.



Родовища кварцового піску в Україні

Найбільші поклади кварцу зосереджені в Житомирській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській та Донецькій областях. За даними геологічних досліджень, саме ці регіони мають найвищу концентрацію якісного кварциту.

Наразі активно розробляють три основні родовища:

  • Овруцьке (Житомирська область) — найбільше та найстаріше в Україні, працює з 1936 року і щорічно видобуває понад 2 млн тонн кварциту;
  • Товкачівське — постачає кварц для великих промислових підприємств, зокрема Запорізького феросплавного заводу;
  • Малоскелюватське (Кіровоградська область) — забезпечує сировиною виробництво скла та будівельних матеріалів.

Також активно розробляють Іванівське родовище, де добувають кварц для скляної та керамічної промисловості.

Використання українського кварцу

Кварц — один із найуніверсальніших мінералів, який має високу міцність, термостійкість та хімічну інертність. Завдяки цим властивостям він став незамінним у ключових галузях.

Основні напрями використання:

  1. Феросплавна промисловість. Кварцити з Овруцького родовища застосовують у виробництві сплавів, необхідних для металургії.
  2. Будівництво. Кварцовий пісок є основою для виготовлення бетону, асфальту, клеїв і штукатурок.
  3. Виробництво скла та кераміки. Дружбівський кар’єр у Житомирській області постачає кварцовий пісок для виготовлення скляних та керамічних виробів.
  4. Електроніка. Завдяки п’єзоелектричним властивостям кварц застосовують у виробництві годинників, сенсорів та мікросхем.
  5. Сонячна енергетика. Кремнезем, що міститься в кварці, є основним матеріалом для виготовлення сонячних панелей.

Значення кварцового піску для економіки України

Попит на український кварц зростає, особливо з боку країн ЄС, які переходять на зелену енергетику. 

"Це стимулює розробку нових кар’єрів і модернізацію існуючих підприємств. Видобуток кварцу приносить стабільний дохід у державний бюджет та створює робочі місця у регіонах", — зазначають фахівці

Як повідомлялось, Україна відома своїми багатими надрами, де приховані справжні скарби, окрім родючих чорноземів та природних красот. Українська земля дарує унікальні дорогоцінні камені — від поліського бурштину до рідкісних топазів, берилів та опалів, які вражають світ своєю різноманітністю. Ці мінерали не лише прикрашають ювелірні вироби, але й становлять великий науковий інтерес.

Також ми розповідали, що золото традиційно є символом багатства та стабільності. У 2025 році Україна все ще володіє значним, хоча й нерівномірно розподіленим, потенціалом для видобутку цього цінного металу. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
