Де видобувають кварцовий пісок в Україні — основні родовища

Кварцовий пісок в Україні — де розташовані родовища
Україна має значні запаси кварцу — мінералу, що формує основу багатьох технологій майбутнього. Його використовують у виробництві скла, мікросхем, сонячних панелей і навіть у створенні штучного каменю.
Завдяки чистоті та доступності український кварцовий пісок стає все більш затребуваним на міжнародному ринку, зазначають в Інституті геології.
Родовища кварцового піску в Україні
Найбільші поклади кварцу зосереджені в Житомирській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській та Донецькій областях. За даними геологічних досліджень, саме ці регіони мають найвищу концентрацію якісного кварциту.
Наразі активно розробляють три основні родовища:
- Овруцьке (Житомирська область) — найбільше та найстаріше в Україні, працює з 1936 року і щорічно видобуває понад 2 млн тонн кварциту;
- Товкачівське — постачає кварц для великих промислових підприємств, зокрема Запорізького феросплавного заводу;
- Малоскелюватське (Кіровоградська область) — забезпечує сировиною виробництво скла та будівельних матеріалів.
Також активно розробляють Іванівське родовище, де добувають кварц для скляної та керамічної промисловості.
Використання українського кварцу
Кварц — один із найуніверсальніших мінералів, який має високу міцність, термостійкість та хімічну інертність. Завдяки цим властивостям він став незамінним у ключових галузях.
Основні напрями використання:
- Феросплавна промисловість. Кварцити з Овруцького родовища застосовують у виробництві сплавів, необхідних для металургії.
- Будівництво. Кварцовий пісок є основою для виготовлення бетону, асфальту, клеїв і штукатурок.
- Виробництво скла та кераміки. Дружбівський кар’єр у Житомирській області постачає кварцовий пісок для виготовлення скляних та керамічних виробів.
- Електроніка. Завдяки п’єзоелектричним властивостям кварц застосовують у виробництві годинників, сенсорів та мікросхем.
- Сонячна енергетика. Кремнезем, що міститься в кварці, є основним матеріалом для виготовлення сонячних панелей.
Значення кварцового піску для економіки України
Попит на український кварц зростає, особливо з боку країн ЄС, які переходять на зелену енергетику.
"Це стимулює розробку нових кар’єрів і модернізацію існуючих підприємств. Видобуток кварцу приносить стабільний дохід у державний бюджет та створює робочі місця у регіонах", — зазначають фахівці
Як повідомлялось, Україна відома своїми багатими надрами, де приховані справжні скарби, окрім родючих чорноземів та природних красот. Українська земля дарує унікальні дорогоцінні камені — від поліського бурштину до рідкісних топазів, берилів та опалів, які вражають світ своєю різноманітністю. Ці мінерали не лише прикрашають ювелірні вироби, але й становлять великий науковий інтерес.
Також ми розповідали, що золото традиційно є символом багатства та стабільності. У 2025 році Україна все ще володіє значним, хоча й нерівномірно розподіленим, потенціалом для видобутку цього цінного металу.
Читайте Новини.LIVE!