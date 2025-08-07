Где больше всего нефти в мире и как это влияет на экономику

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Нефть остается одним из ключевых ресурсов, определяющих экономическую мощь стран. Ее запасы — это не просто богатство недр, но и стратегический актив, который влияет на глобальную политику и экономику. Однако богатые нефтяные месторождения не всегда гарантируют процветание.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в мире больше всего нефти, как оценивают запасы и какие страны возглавляют рейтинг.

Реклама

Читайте также:

Как определяют запасы нефти

Запасы нефти — это количество нефти, которое можно реально добыть с высокой степенью вероятности. Эти данные базируются на доступных геологических и технических исследованиях и учитывают только те залежи, которые имеют технически и экономически целесообразный доступ. По данным Energy Institute из их Статистического обзора мировой энергетики, речь идет исключительно о доказанных запасах, а не о потенциальных или гипотетических.

Как объясняют эксперты, оценка зависит не только от наличия нефти, но и от того, насколько выгодно ее добывать.

"То, что лежит глубоко в недрах или требует сложной переработки, часто не учитывается в расчетах запасов, потому что это не соответствует современным стандартам рентабельности", — отмечается в обзоре Energy Institute.

Запасы нефти в Венесуэле

Венесуэла удерживает первое место по доказанным запасам нефти в мире - около 304 миллиардов баррелей. Это почти 18% от общего мирового объема. Однако есть нюанс: значительная часть этой нефти — это тяжелые или сверхтяжелые сорта, которые требуют сложной технологической обработки.

Впервые мощные запасы были обнаружены еще до 2000-х годов, однако настоящий прорыв произошел после открытия месторождений Хунин и Карабобо в поясе Ориноко. Именно тогда Венесуэла "перепрыгнула" через несколько стран и возглавила глобальный рейтинг.

В то же время с 2014 года на нефтяную отрасль страны наложены санкции со стороны США, которые существенно усложнили не только добычу, но и экспорт.

Саудовская Аравия удерживает второе место

Саудовская Аравия имеет более 297 миллиардов баррелей нефти и стабильно остается одной из самых влиятельных нефтяных стран. Ежедневно здесь добывается более 12 миллионов баррелей, что делает страну ключевым игроком на глобальном рынке.

Первые нефтяные разведки начались еще в 1920-х, когда король Абдулазиз ибн Сауд заключил концессионное соглашение с инженером Фрэнком Холмсом. Это положило начало масштабному развитию отрасли. Сейчас в нефтяном секторе страны работают десятки компаний, а экспорт обеспечивает значительную часть государственного бюджета.

Благодаря своей легкой нефти и стабильной инфраструктуре, Саудовская Аравия является примером того, как рациональная энергетическая политика может трансформировать страну.

Канада поднялась благодаря нефтяным пескам

Канада имеет третьи по величине запасы нефти - примерно 168 миллиардов баррелей, из которых 97% сосредоточено в нефтесодержащих песках, в частности в Альберте и на севере Канады.

До начала 2000-х запасы страны были оценены в пределах 7-19 миллиардов баррелей, но после того, как в 2003 году к учету добавили запасы в битуминозных песках, цифра выросла в несколько раз. Рынок быстро отреагировал на эти новости, особенно на фоне роста цен на нефть после 2004 года.

Канада имеет мощную перерабатывающую инфраструктуру и ориентируется преимущественно на экспорт в США, что делает ее важным элементом энергетической безопасности Северной Америки.

Почему запасы нефти не гарантируют богатства

Иметь значительные залежи нефти — это еще не значит быть богатой страной. Пример Венесуэлы показывает, как политическая нестабильность, отсутствие инвестиций и санкции могут обесценить природные ресурсы. Напротив, Саудовская Аравия и Канада демонстрируют, что эффективное управление, стабильная политика и открытость к иностранным партнерам могут сделать нефть настоящим инструментом роста.

Интересно, что ряд стран (в частности, Ирак, Иран, Россия и Кувейт) также имеют значительные запасы, но по разным причинам не всегда могут реализовать их потенциал в полной мере.

Ранее канадская энергетическая компания сообщила о крупнейшем открытии залежей нефти в истории Польши. Значительное месторождение углеводородов нашли в Балтийском море, недалеко от северо-западного порта Свиноуйсьце.

Также мы рассказывали, что нефть — один из важнейших природных ресурсов, используемый для создания множества продуктов, от пластмасс до смазочных материалов. Однако недавно немецкие исследователи предложили экологическую альтернативу: они разработали новый метод синтеза акрилонитрила — ключевого компонента углеродного волокна — из возобновляемой биомассы, что позволит заменить нефть в этом процессе.