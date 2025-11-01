Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Виден из космоса — где расположен самый глубокий карьер

Виден из космоса — где расположен самый глубокий карьер

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 14:15
обновлено: 10:26
Самый глубокий карьер планеты — где расположен и чем уникален
Карьер Бингем-Каньон. Фото: Mapme

Самый глубокий карьер планеты расположен в Соединенных Штатах, в штате Юта, неподалеку от Большого Соленого озера. Это гигантский горнодобывающий комплекс Бингем-Каньон (Bingham Canyon Mine), который поражает даже опытных инженеров своими масштабами.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об этом месте.

Реклама
Читайте также:

Каковы размеры карьера Бингем-Каньон

Площадь карьера, по данным ресурса Mapme, достигает около 8 квадратных километров, длина — более 4 километров, а глубина — около 1,2 километра. Его грандиозные размеры делают это место похожим скорее на кратер другой планеты, чем на произведение человеческих рук.

Разработка месторождения началась еще в 1863 году, что делает его одним из старейших открытых рудников в мире. Сегодня на Бингем-Каньоне работает около 1 400 работников, которые ежедневно добывают до 450 тысяч тонн руды.

Для перевозки горной массы используют огромные карьерные самосвалы — настоящие гиганты среди техники, каждый из которых может везти более 230 тонн груза за один рейс.

В 1966 году карьеру присвоили статус Национального исторического памятника США, и с тех пор он стал не только промышленным объектом, но и туристической достопримечательностью. Для посетителей оборудована специальная смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на гигантские террасы рудника — своеобразный "шрам" на поверхности Земли, который одновременно является символом технического прогресса.

Что добывают в Бингем-Каньоне

Этот карьер известен прежде всего как один из самых богатых медных рудников мира. Однако, кроме меди, здесь добывают также золото, серебро и молибден. За более чем полтора века работы объем золота, добытого в Бингем-Каньоне, превысил результаты легендарных "золотых лихорадок" в Клондайке и Калифорнии, что сделало его одним из самых продуктивных месторождений на планете.

Кто владелец крупнейшего карьера планеты

Сначала рудник принадлежал американским компаниям, но после нефтяного кризиса 1973 года собственность изменилась: сначала контроль перешел к британской British Petroleum, а затем — к международному горнодобывающему гиганту Rio Tinto Group, который владеет им и сегодня.

Ранее мы рассказывали, где расположен гигантский золотой рудник.

Также узнавайте, в каких странах есть самые большие месторождения алмазов.

добыча золото медь добыча руд карьер
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации