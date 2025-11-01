Самый глубокий карьер планеты — где расположен и чем уникален

Карьер Бингем-Каньон. Фото: Mapme

Самый глубокий карьер планеты расположен в Соединенных Штатах, в штате Юта, неподалеку от Большого Соленого озера. Это гигантский горнодобывающий комплекс Бингем-Каньон (Bingham Canyon Mine), который поражает даже опытных инженеров своими масштабами.

Каковы размеры карьера Бингем-Каньон

Площадь карьера, по данным ресурса Mapme, достигает около 8 квадратных километров, длина — более 4 километров, а глубина — около 1,2 километра. Его грандиозные размеры делают это место похожим скорее на кратер другой планеты, чем на произведение человеческих рук.

Разработка месторождения началась еще в 1863 году, что делает его одним из старейших открытых рудников в мире. Сегодня на Бингем-Каньоне работает около 1 400 работников, которые ежедневно добывают до 450 тысяч тонн руды.

Для перевозки горной массы используют огромные карьерные самосвалы — настоящие гиганты среди техники, каждый из которых может везти более 230 тонн груза за один рейс.

В 1966 году карьеру присвоили статус Национального исторического памятника США, и с тех пор он стал не только промышленным объектом, но и туристической достопримечательностью. Для посетителей оборудована специальная смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на гигантские террасы рудника — своеобразный "шрам" на поверхности Земли, который одновременно является символом технического прогресса.

Что добывают в Бингем-Каньоне

Этот карьер известен прежде всего как один из самых богатых медных рудников мира. Однако, кроме меди, здесь добывают также золото, серебро и молибден. За более чем полтора века работы объем золота, добытого в Бингем-Каньоне, превысил результаты легендарных "золотых лихорадок" в Клондайке и Калифорнии, что сделало его одним из самых продуктивных месторождений на планете.

Кто владелец крупнейшего карьера планеты

Сначала рудник принадлежал американским компаниям, но после нефтяного кризиса 1973 года собственность изменилась: сначала контроль перешел к британской British Petroleum, а затем — к международному горнодобывающему гиганту Rio Tinto Group, который владеет им и сегодня.

